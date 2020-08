Dodik: Vakcinacija će biti dobrovoljna, na jesen idem u Rusiju

DOBOJ - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Doboju da će na jesen boraviti u Rusiji, gdje bi trebalo da završi posao u vezi s nabavkom vakcina protiv virusa korona.

Ako je Rusija spremna da vakciniše svoje stanovništvo, rekao je Dodik, onda mi ne bi trebalo da imamo sumnje u to.

"Rusija ni od koga ništa ne traži, ona proizvodi vakcine za stanovništvo i primarno će upotrebiti vakcinu za zaštitu svog stanovništva i to radi država za razliku od mnogih zapadnih kompanija koje su komercijalnog tipa", rekao je Dodik, prenijela je RTRS.

On je dodao da je stvorena velika galama zato što je Rusija izašla sa novom vakcinom.

"Rusija nikoga ne prisiljava ni na šta. Mi imamo dobre odnose, a ja vjerujem da ćemo u septembru ili oktobru biti ponovo u Rusiji, gdje ćemo efektuirati tako nešto", kazao je Dodik.

Prema njegovim riječima, vakcinacija će biti dobrovoljna i niko neće biti natjeran da je primi.

"Onaj ko vjeruje i hoće da to uradi, biće u prilici da to uradi i to vjerovatno neće biti jedina vakcina. Pošto se sve ispolitizovalo u svijetu, pa i vakcine, vjerovatno, će biti ruske, britanske, američke, pa neka izvoli ko šta hoće. Ako neće, ne mora ništa", rekao je Dodik.