Dodik: Život i djelo Petra Kočića trajno upisani u kolektivno sjećanje naroda

BANJALUKA - Blato, ružno vrijeme i niska temperatura nije spriječila da na Manjači počne kulturno umjetnički program povodom 53. Kočićevog zbora.

Milorad Dodik, predsjednik RS, rekao je kako se 53. put održava Kočićev zbor na Manjači.

"Ni loše vrijeme nije spriječilo ljude da se okupe u čast Petru Kočiću. Dogovaramo da narednih dana to učimo sadržajnijim i po obimu većim jer Petar Kočić to zaslužuje", rekao je Dodik.

Dodao je da su život i djelo ostali trajno upisani u kolektivno sjećanje naroda.

"Sinoć je ovdje bilo veliko okupljanje, po procjenama je bilo oko 30. 000 ljudi, što govori o tome da posjećenost ovom zboru i bez velike najave uvijek bude velika", zaključio je Dodik.

Dodik se prilikom obraćanja osvrnuo i na mogi dolazak Vladimira Putina, predsjednika Rusije u Banjaluku.

"Sada pravimo srpsko-ruski kulturni centar , na osveštavanju temelja će u Banjaluci biti Sergej Lavrov, a ja vjerujem da će kada budemo izgradili taj centar i kada sve bude gotovo učiniti sve da pozovemo i predsjednika Putina i vjerujem da bi on našao dovoljno razloga da dodje", zaključio je Dodik.

Komentarišući vraćanje ruskog pisca sa granice, Dodik je rekao da je Petar Koćić kao pisac protjerivan iz Sarajeva, a sada Sarajevo na neki način zabranjuje književnicima da prisustvuju ovako velikim događajima.

"Žao mi je što se to desilo ali se desilo zato što su ljudi poput Ivanića i Crnadka i ostalih koji sjede u ime Srba to dopustili. Veoma su nevješta njihova opravdanja da nisu znali, oni su morali da znaju, nema nijedne odluke na nivou BiH koja nije odluka svih. Očigledno da su oni ili prespavali ili se nisu usaglasiliali, avjerujemo da su to namjerno uradili", istakao je Dodik.

O isteku mandata Morin Kormak

Komentarišući istek mandata američke ambasadorke Morin Kormak, Dodik je rekao da joj je odavno istekao mandat i da nikada nije trebala dolaziti ovdje.

"Ona je upropastila poziciju jedne moćne zemlje kao što je Amerika na ovim prostorima i Amerika nije zaslužila da je Kormak predstavlja. Naravno, ona će u penziju, a ja ću u Predsjedništvo, pa će biti prilike ukoliko to bude želio novi ambasador da se sretnemo i biće tu jasni principi, dakle potpuno uvažavanje ,jer bez uvažavanja nema ni sastanaka", zaključio je Dodik.