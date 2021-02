Dodik i Erdoan u Ankari potpisuju sporazum o izgradnji auto-puta

SARAJEVO - Sporazum Savjeta ministara i Vlade Turske o saradnji na infrastrukturnim i građevinskim projektima, kojim će biti obuhvaćen i projekat izgradnje auto-puta Beograd-Sarajevo-Beograd, planirano je da 16. marta u Ankari potpišu srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan, saopšteno je danas iz Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara.

O nastavku i ubrzavanju realizacije projekta izgradnje auto-puta Beograd-Sarajevo-Beograd danas su u Sarajevu razgovarali ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojin Mitrović i ambasador Turske u BiH Haldun Koč.

Koč je potcrtao da Turska i dalje u potpunosti stoji iza obećanja da će podržati projekat izgradnje auto-puta i brze saobraćajnice koja će povezivati glavne gradove BiH i Srbije, što dokazuje i najavljeno potpisivanje sporazuma Dodika i Erdoana.

Mitrović se još jednom zahvalio turskom ambasadoru na podršci za ovaj projekat, ističući da je izgradnja auto-puta veoma značajna kako za odnose BiH, Srbije i Turske tako i za bolju povezanost i privredni razvoj cijelog regiona.

Izražavajući zadovoljstvo zbog činjenice da se ubrzano radi na izgradnji dionice auto-puta od Kuzmina do Bijeljine, Mitrović je naglasio da će Ministarstvo komunikacija i transporta nastojati da ukloni sve administrativne prepreke kako bi otpočela i gradnja auto-puta od Bijeljine do Sarajeva, kao i brze saobraćajnice od Sarajeva do Višegrada i graničnog prelaza sa Srbijom.

Sagovornici su razgovarali i o Koridoru "Pet ce", mogućnosti što skorijeg potpisivanja sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između Savjeta ministara i Vlade Turske, kao i semoranduma o razumijevanju između Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH i Generalne direkcije za civilno vazduhoplovstvo Turske, navedeno je u saopštenju.