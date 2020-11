Dodik poželio oboljelima da dođu kući, najavio nadoknadu medicinarima

BANJALUKA - Vidjeti ljude u ovom stanju je veoma potresno, u ime RS ćemo se založiti za neki dio nadoknade za one koji su izloženi svakodnevno virusu, kazao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, nakon posjete UKC RS.

"Zaista sam potresen. Poželio sam im da svi dođu kući, svojima, a onima koji shvataju olako pandemiju poručio bih samo da pogledaju snimke ljudi koji su juče bili zdravi, a sada su ovdje", kazao je Dodik, nakon što je obišao oboljele.

"Čuvajte se, jedini način da budete u situaciji da morate na aparaturu je da se čuvate. Nemojte ići na slavlja, nemojte se nigdje zadržavati, držite distancu i higijenu", naveo je Dodik.

On se još jednom zahvalio medicinarima i dodao da "to nije samo umni negi i fizički rad, to su teški bolesnici".

Član Predsjedništva BiH u petak kasno poslije podne posjetio je Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske (UKC) i zaražene virusom korona koji se liječe u toj ustanovi kako bi im pružio podršku.

"Želim da se zahvalim zdravstvenim radnicima koji izdržavaju napore kojima su izloženi. Republika Srpska pokazala je sposobnost za upravljanje ovom krizom i pored velikog broja zaraženih naš zdravstveni sektor se pokazao održvim. Republika Srpska se potrudila da svi repromaterijali i lijekovi koji se koriste budu dostupni i sada imamo zalihe od tri do šest mjeseci", rekao je ranije Dodik.