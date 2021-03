Dodik sa Jefremom u manastiru Miloševac: Najavljena pomoć obnovi

PRIJEDOR - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je sa Njegovim preosveštenstvom episkopom banjalučkim Jefremom posjetio danas manastir Miloševac u Čirkin Polju kod Prijedora, najavio je pomoć za završetak obnove ovog objekta.

"Manastir izgleda fenomenalno, građevinski je veoma zahtjevno urađen. To je ono što krasi ovdje sve naše crkvene objekte, da se grade po najboljim standardima i najboljim tehnikama. Ovdje sam došao da se upoznam sa dostignutim nivoom radova i da vidimo šta je neophodno pomoći da to bude završeno u nekom roku koji se ovdje očekuje", rekao je Dodik novinarima tokom posjete.

On je istakao da će sa novom gradskom vlašću u Prijedoru biti izgrađen put, a pomoći će i u završetku izgradnje konaka i oslikavanju ovog manastira u izgradnji.

"Za naš narod, a pogotovo za našu crkvu i vjerujući narod veoma značajno da se posvetimo izgradnji ovakvih objekata, manastira, crkava. Njegovo preosveštenstvo vladika Jefrem je poznati neimar koji je iza sebe ostavio značajan broj crkava koje su izgrađene, manastira i sigurno to nije kraj. Radićemo još na tome!", poručio je Dodik.

On je dodao da je Republici Srpskoj veoma značajno da se obnavljaju porušeni manastiri i crkve.

"To podržava naš narod, koji visoko vjeruje u Srpsku pravoslavnu crkvu. To je veoma značajno kako bismo mogli imati podstrek da ovakve objekte završavamo onako kako je predviđeno", rekao je Dodik.

Vladika banjalučki Jefrem je rekao da je riječ o srednjevjekovnom manastiru koji je postojao na ovom lokalitetu i koji je porušen u prvoj polovini 16. vijeka.

"To je vrijeme poslije pada Janjačke banovine kada su i ovi prostori pali pod tursku vlast. Manastir je porušen i ostao je samo lokalitet, toponim koji se zove Crkvena. Tako se zove groblje, a to znači da je to bila crkva odnosno manastir. Došlo je vrijeme da smo riješili da obnovimo Manastir , blagodareći činjenici da je ovaj prostor očuvan i da nije izgrađen", rekao je vladika Jefrem.

Vladika je dodao da obnova ne ide lako, ali ide dobro, da se sada izvode grubi građevinski radovi, te izrazio nadu da bi se u naredne tri do četiri godine mnogo posla moglo privesti kraju.

"Danas smo imali priliku da dočekamo gospodina Dodika i novog gradonačelnika Prijedora Dalibora Pavlovića i njihova posjeta neće ostati nezapažena i kod naših vjernika i ostalih građana", rekao je vladika Jefrem.

Posjeti je prisustvovala je i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović.

Manastir je posvećen Pokrovu Presvete Bogorodice i njegova obnova i izgradnja počela je 2018. godine, a episkop banjalučki Jefrem je novembra iste godine osveštao temelje manastira.

Manastir Miloševac, nalazi se u naselju Čirkin Polje, pored rječice Miloševice, na lokalitetu Crkvine.

Ovaj manastir se prvi put u literaturi pominje u šematizmu pravoslavne Mitropolije i arhidijaceze Mitropolije Dabrobosanske 1884/85/86. godinu u kojem se navodi da je kod Prijedora bio pravoslavni manastir, gdje je sada ravnica obrasla šumom koja se naziva Kaluđersko polje.

Manastir Miloševac je stradao, kao i ostali manastiri na ovom području, tokom austrijsko-turskog rata od 1683. do 1699. godine. Godine 2019. manastir je posjetio i blaženopočivši patrijarh Irinej.