Dodik sa mještanima na obilježavanju 65 godina FK "Zadrugar"

BIJELJINA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik posjetio je večeras bijeljinsku mjesnu zajednicu Donje Crnjelovo gdje je, kako je rekao, došao da sa mještanima obilježi veliki jubilej - 65 godina Fudbalskog kluba "Zadrugar".

Dodik podsjeća da je u ovom mjestu bio već nekoliko puta. "Drago mi je što mogu ponovo da budem tu, pomoći ćemo ovaj fudbalski klub sredstvima i sa nivoa Republike Srpske da oni u svojim rijetkim danima odmora tokom ljeta mogu da posjećuju fudbalske utakmice jer je to za njih veoma važno. Ostajemo zajedno, Republika Srpska se ovdje osjeća", rekao je Dodik. Predsjednik Mjesne zajednice Donje Crnjelovo Mićo Živić rekao je da je danas povodom 65 godina od postojanja Fudbalskog kluba "Zadrugar" ovu lokalnu zajednicu posjetio srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, te da je u ovom području Vlada Republike Srpske uložila mnogo sredstava u razvoj ove sredine. "Mi smo se danas ovdje okupili da proslavimo 65 godina postojanja Fudbalskog kluba "Zadrugar" iz Donjeg Crnjelova i pozvali smo Dodika da nas posjeti, što je on i učinio na naše veliko zadovoljstvo", rekao je Živić. On je napomenuo da će ovu mjesnu zajednicu sutra posjetititi i delegacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, s ciljem uspostavljanja sistema za navodnjavanje, u ukupnoj vrijednosti od 10.000 maraka". "Imamo konstatnu pomoć Vlade kada je u pitanju otkup poljoprivrednih proizvoda", rekao je Živić.