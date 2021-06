Dodik u posjeti mladom sportisti s invaliditetom: Prvi susret, ali ne i posljednji

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik posjetio je danas u semberskom selu Amajlije 15-godišnjeg Strahinju Rosuljaša mladog sportistu sa invaliditetom, koji je zahvaljujući sredstvima ЈU Fonda solidarnosti uspješno operisan.

Strahinja je rođen sa poremećajem kičmenog kanala "Spina bifida" i prvi put je operisao kičmu sa dva mjeseca, a kuk sa dvije godine.

Zahvaljujući sredstvima Fonda solidarnosti. posljednju operaciju na kuku obavio je ugledni svjetski ortoped Dmitri Popkov koji iz Rusije dolazi u bolnicu u Beogradu. Uprkos svim problemima, Strahinja igra košarku u bijeljinskom Klubu košarke i reprezentativac je Srbije.

Presrećan je, kaže, što mu se ostvaruju snovi i poručuje svim osobama sa invalidetom da budu aktivni da se bave sportom.

"Ni slutio nisam da ću sve ovo postići i da ću upoznati i gospodina Milorada Dodika. Zahvalan sam Fondu jer bez njihove pomoći ne bih mogao otići na operaciju", kaže Strahinja.

Strahinjin otac Dragan zahvalan je srpskom članu i predsjedavajućem Predsjedništva BiH, navodeći da je ideja o osnivanju Fonda potekla upravo od Dodika.

"Strahinjina operacija je koštala 9.200 evra. Budući da smo imali niz operacija prije ne bismo mogli snositi sami troškove", kaže Dragan.

Dodik je rekao da je ponosan što sredstva Fonda solidarnosti pomažu tamo gdje je najpotrebnije.

"Strahinja je divno i veselo dijete, ovo je naš prvi susret, ali ne i posljednji. Ovo je divna porodica u kojoj vladaju harmonija i ljubav. Uvijek ćemo pomagati gdje god zatreba", poručio je Dodik, prenio je "RTRS".

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu od 2018. godine. Fond finansira troškove liječenje djece do 18 godina u inostranstvu, onda kad njihovo liječenje nije moguće Republici Srpskoj i kada troškove liječenja izvan Srpske ne snosi Fond zdravstvenog osiguranja. Do sada je odobrio 430 rješenja za dijagnostiku i liječenje u inostranstvu za 286 djece do 18 godina, za šta je izdvojeno oko 10 miliona KM. Samo u prošloj godini odobreno je liječenje za 107 djece, a troškovi su bili oko šest miliona KM.

Najveći iznos odobren je za liječenje djeteta oboljelog od rijeke bolesti u Njemačkoj u iznosu od 800.000 evra. Djeca su liječena od raznih bolesti - malignih, rijetkih, urođenih ortopedskih anomalija, bolesti srca, oka... u referentni klinikama širom svijeta u Njemackoj, SAD, Francuskoj, Italiji, Turskoj, Španija, Austriji, Belgiji, Holandiji, bivšim jugoslovenskim republikama.

Fond solidarnosti u potpunosti snosi troškove liječenja djece kojima je odobreno liječenje u inostranstvu, lijekove, troškove smještaja za dijete i pratioca, a po potrebi se obezbjeđuje i stručna pratnja.