Dodik uručio ključeve stana ocu tri poginula borca

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik uručio je danas u Istočnom Sarajevu ključeve stana ratnom-vojnom invalidu Marinku Bjelici, koji je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubio troje djece, dok mu je četvrto dijete invalidno lice.

Dodik je istakao da današnji događaj pokazuje odnos Republike Srpske prema porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.

"Zahvaljujem se na strpljenju porodici Marinka Bjelice, jer je dugo čekala na ovaj trenutak. NJihovo stambeno pitanje riješeno je udruženim naporom svih nas sa republičkog i opštinskog nivoa, načelnika opština Istočno Novo Sarajevo i Trnovo LJubiše Ćosića i Dragomira Gagovića, kao i izvođača radova", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH izrazio je zadovoljstvo što danas vidi radost porodice Bjelica uprkos svim tragedijama koje su ih pogodile.

"Bjelica je danas osjetio odnos društva prema njegovom stradanju i da nije zaboravljen. Želim mu dug život i mnogo zdravlja u miru i sreći", rekao je Dodik.

Marinko Bjelica je zahvalio srpskom članu Predsjedništva BiH na pomoći, ističući da ovo nije prvi put da mu je pružio pomoć i podršku.

"Do sada je mi je Milorad Dodik pomogao pet-šest, možda čak i deset puta. Za ovo danas dugujum mu zahvalnost od zemlje do neba, kako to ljudi kažu kod nas. Ovo mu nikada ne mogu zaboraviti. Republika Srpska nikad neće imati predsjednika kao što je Milorad Dodik, koji je uvijek pristupačan i spreman da pomogne i podrži sve nas koji mu se obratimo za pomoć", naglasio je Bjelica.

Bjelica je rekao da srpski član Predsjedništva BiH nikada ne zaboravlja porodice poginulih poginulih srpskih boraca.

Načelnici opština Istočno Novo Sarajevo i Trnovo LJubiša Ćosić i Dragomir Gagović najavili su da će pomoći u potpunom opremanju stana Marinka Bjelice koji je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubio troje djece.

"Ovo je veoma specifična situacija. Riječ je o ratnom-vojnom invalidu iz Trnova koji je izgubio troje djece i danas je u Istočnom Novo Sarajevu dobio stan od srpskog člana Predsjedništva. Opština Trnovo je u domenu svojih nadležnosti i mogućnosti pomagala, ali kruna svega je pomoć koju je pružio Dodik. Ovo što je uradio Milorad Dodik prevazilazi očekivanja svih nas", rekao je Ćosić.

On je zahvalio i izvođaču radova firmi "Zidar-Republika Srpska" iz Istočnog Sarajeva, dodajući da Dodik već drugi put kupuje i poklanja stan od istog izvođača.

Ćosić je naveo da je ova firma oba put poklonila nekoliko kvadrata stambenog prostora.

Gagović je rekao da briga o ratnom-vojnom invalidu Marinku Bjelici, koji je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubio troje djece ne prestaje njegovim preseljenjem na područje opštine Istočno Novo Sarajevo.

"Teško mi je pričati o ovoj porodici jer sam sudionik njihovog stradanja i sve vrijeme sam bio na prostoru Trnova. Marinko Bjelica je izgubio dva sina i kćerku, on sam je ratni-vojni invalid, ali ima i sina koji je teško invalidno lice", rekao je Gagović.

On je najavio da će u narednih sedam dana biti opremljen stan kako bi porodica Bjelica mogla da useli i izrazio veliku zahvalnost Dodiku za sve što je učinio za njih.