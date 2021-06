Dodik uručio traktor samohranom ocu petoro djece

LAKTAŠI - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik uručio je danas u selu Riječani kod Bakinaca, opština Laktaši, traktor sa priključcima Marinku Živkoviću, samohranom ocu petoro djece.

Dodik je rekao da nije mogao ostati ravnodušan kada je čuo da je Živković prije više od dvije godine nakon smrti supruge ostao sam na seoskom imanju da se bori za svoju djecu.

"Ono što me je ganulo bilo je to da traži način kako da mu se pomogne da može da zaradi, a nije tražio novac. Zato sam organizovao nabavku traktora, a evo danas sam čuo i druge probleme koje ima, pa ćemo i to pokušati riješiti", rekao je Dodik novinarima.

On je naglasio i da će biti pronađeno rješenje da najstarijem sinu, koji od obaveza na imanju nije uspio da završi školu, osim posla budu obezbijeđene i određene kvalifikacije.

Dodik je istakao da ovo treba da bude primjer svima koji su u mogućnosti da pomognu svojim sugrađanima koji su u teškoj životnoj situaciji.

"Od užurbanog načina života često ne vidimo da nam prvi komšija teško živi. Nisam znao za ovaj slučaj, iako živim nedaleko odavde. Ovo je poruka da treba da zastanemo i pomognemo dobrim ljudima, koji su svuda oko nas", istakao je Dodik.

On je rekao i da će dati sve što je u njegovoj mogućnosti da se riješi jedna po jedna stvar koja muči ovu porodicu.

Dodik je zahvalio Nenadu Kuzmiću, doktoru iz Laktaša, koji mu je skrenuo pažnju na ovu porodicu.

Živković je rekao da riječima ne može opisati koliko mu znači pomoć koju je danas dobio, jer će sada lakše moći da zaradi i prehrani porodicu.

"Najstarije dijete ima 18 godina i on mi je puno pomagao, kako oko poslova, tako i oko mlađe djece, od kojih najmlađe ima tri godine. Zbog toga nije uspio da završi školu, te me raduje što će mu sada biti obezbijeđen posao u lokalnoj firmi", rekao je Živković.

On je naveo da su problemi brojni koji ga pritiskaju sa svih strana, ali da će mu sad biti mnogo lakše.

"Imam oko 18 dunuma zemlje, koju ću sada mnogo lakše obrađivati, ali ću moći i da sa traktorom idem da zarađujem kada me neko zovne", rekao je Živković i dodao da bi dobro došlo i da djeci bude omogućeno da lakše dođu do škole.

Danijela Živković, jedina kćerka od petoro djece, ima 15 godina i kaže da svi u kući rade sve poslove, te da se trude da pomognu jedni drugima.

"Mnogo hvala za pomoć tati, jer će mu traktor sada dobro doći", rekla je Živkovićeva.

Doktor Nenad Kuzmić iz Laktaša rekao je da nema veće sreće nego biti dio humane priče i pomoći sugrađaninu kojem je pomoć više nego potrebna.

"Sasvim slučajno sam Dodiku dok smo prolazili kraj kuće porodice Živković ispričao za tragediju koja je snašla višečlanu porodicu i evo nas danas ovde - da pomognemo koliko možemo", rekao je Kuzmić.

Načelnik opštine Laktaši Miroslav Bojić izrazio je zadovoljstvo što je dio humane inicijative, koja je uspješno realizovana uz pomoć Dodika.

"Ovo je dokaz da lokalna zajednica i ova vlast brine o svojim građanima i kada nije izborna godina. Pomoći ćemo ovoj porodici i na drugim poljima, kao što je školovanje djece", rekao je Bojić.

Bojić je naveo da je opština u zimskom periodu osposobila put do sela, da bude prohodniji, te da će sa sličnim aktivnostima nastaviti i u narednom periodu, kako bi stanovništvu bili obezbijeđeni bolji uslovi za život.