Dodikova "Volja naroda" promovisana u Beogradu

​BEOGRAD - Knjiga "Volja naroda" srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, koja prati njegove aktivnosti od 20. septembra 2020. i izborne konvencije SNSD-a u Banjaluci, a završava se izlaganjem u Narodnoj skupštini Republike Srpske posvećenom Aneksu 10 i ulozi visokog predstavnika 10. marta ove godine, predstavljena je danas u Beogradu.

Priređivač Milan Ljepojević istakao je da je riječ o knjizi koja "od prve do posljednje strane" govori o Republici Srpskoj i posvećena je Republici Srpskoj, jer je i Dodikov angažman posvećen Republici Srpskoj koja je garant slobode i opstanka srpskog naroda.

"`Volja naroda` nije naslov samo zato što je on tu voljom naroda, već je volja naroda ona koja mu daje snagu za sve aktivnosti", rekao je Ljepojević na promociji u Pres centru Udruženja novinara Srbije.

Podsjetivši da je knjiga predstavljena u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske 18. avgusta, Ljepojević je istakao da je važno što je predstavljena i u Beogradu kako bi se javnost Srbije upoznala o knjizi koja je, kao i prethodne četiri, svjedočanstvo jednog vremena.

Ljepojević je istakao da je Dodik na vlasti sve ove godine, pa i sada kao član Predsjedništva BiH voljom naroda, kao i da je voljom naroda bio i predsjednik Republike Srpske, i predsjednik Vlade Srpske, a lider je i najveće političke stranke u Republici Srpskoj već duže godina, pri čemu je 2018. godine voljom naroda osvojio rekordan broj glasova.

On je naveo da knjiga sadrži govore iz predizborne kampanje u oktobru i novembru za lokalne izbore u BiH koja je bila specifična zbog epidemije, kao i medijske nastupe, i istakao da je tada SNSD dobio najviše glasova i imao oko 45 načelnika i gradonačelnika, a skupštinsku većinu u 50 od 63 opštine.

Ljepojević je rekao da knjiga sadrži i Dodikovo obraćanje od 24. novembra 2020. godine na sjednici Savjeta bezbjednosti UN, posvećenoj prvenstveno visokom predstavniku u BiH, kao i na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 10. marta o temi - visoki predstavnik u BiH i Aneks 10 kojim se on uvodi.

"Sjednica Savjeta bezbjednosti UN dovela je do toga da se glas Milorada Dodika čuje i van Republike Srpske, čuli su ga i Rusija i Kina, stalne članice Savjeta bezbjednosti, koje su na osnovu toga predložile rezoluciju gdje su rekli da se mandat novog viskog predstavnika ograniči na godinu dana i da se poslije godinu dana od njegovog imenovanja kancelarija i sam visoki predstavnik gase, a da on ne može imati takozvana bonska ovlašćenja", rekao je Ljepojević.

On je ocijenio da bez Republike Srpske nema perspektive razvoja i budućnosti na prostoru sadašnje Srpske i podsjetio da je Republika Srpska nastala kao refleks od 1991. do 1995. godine kao sjećanje na ono što se srpskom narodu desilo od 1941. do 1945. godine – najmonstruozniji zločin.

"Zato je ova knjiga fundament, kao i angažman Milorada Dodika, da moramo da čuvamo Republiku Srpsku, jer bez Republike Srpske nema slobode i egzistiranja srpskog naroda", rekao je Ljepojević.

Recenzent knjige Franc Sošnja, koji je i predsjednik Kluba ostalih naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, rekao je da je najvažnija poruka knjige čuvanje Republike Srpske, ali i šta se mora činiti da bi opstala Republika Srpska, koje ne bi bilo bez jedinstva naroda.

"Republika Srpska je zarobljena u BiH, ugnjetavana je i ponižavana kroz intervencionizam OHR-a, Savjeta za implementaciju mira, Međunarodni sud u Hagu. Bezakonje, nepoštovanje međunarodnih ugovora su samo instrumenti dijela međunarodne zajednice, koja nam maše članstvom u EU kao mrkvom. Ponižavanjima, ugnjetavanjima i pritiscima se moramo oduprijeti ako želimo slobodno živjeti. Zbog toga je važno nacionalno jedinstvo i volja naroda", rekao je Sošnja.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović izrazio je uvjerenje da će ova knjiga dati veliki doprinost jačanju jedinstva srpskog naroda, a posredno i na odlične odnose Srpske i Srbije.

"Ono što je meni u ovoj knjizi bilo najvidljivije, pa i najvažnije, jeste ujednačen, a to znači uvijek najviši nivo odbrane interesa cijelog srpskog naroda u BiH i odbrana Republike Srpske kao garanta života i slobode za sve, a u Republici Srpskoj ne samo za srpski narod, nego i za druge narode koji priznaju njen ustav i ustavne mogućnosti za svoj rad i napredak", rekao je Cicović.

On je ocijenio da stavovi izneseni u ovoj knjizi jasno pokazuju iskrenu opredijeljenost izabranog narodnog predstavnika Dodika za interese svog naroda, kao i da su kompatibilni su sa stavovima izabranog narodnog predstavnika s druge strane Drine, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Cicović je ukazao da ta sličnost pogleda sadrži jedinstvenu, ujedinjenu brigu za srpski narod, srpski jezik i pismo, vjeru i tradiciju, a uskoro i za zajedničko nastojanje u njegovanju kulture sjećanja.