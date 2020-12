Dodjela paketića u "Bemi" bez djece prvi put nakon 16 godina

BANJALUKA – Sveti Nikola danas je, prvi put nakon 16 godina, u banjalučkoj tvornici obuće "Bema" obilježen bez mališana.

"Pripremili smo 407 paketića, 100 za našu fabriku u Mrkonjić Gradu, a 307 za fabriku u Banjaluci, koje smo uručili roditeljima. Žao mi je što nema priredbe na ovaj dan u našem restoranu, u sklopu 'Beme', skupa na kojem inače prisustvuje 300 djece, isto toliko roditelja, baka i deka. Okolnosti su trenutno takve, moramo poštovati propisane mjere od strane Instituta za javno zdravstvo", kazao je direktor "Beme" Marinko Umičević.

Poručio je da će naredne godine dijeliti paketiće za djecu do osam godina, a ne do sedam, kao do sada, jer žele da pruže priliku sedmogodišnjacima koji su ove godine spremili pjesmice i recitacije da to nagodinu predstave.

Umičević dodaje da sutra, zbog obilježevanja krsne slave Svetog Nikole, u "Bemi" neće raditi oko 200 radnika.

"Tim povodom pozivam sve na poštovanje mjera tokom pandemije virusa korona, pozivam da budu odgovorni. Srećan Nikoljdan, a draga dječice, vidimo se naredne godine", poručio je on.