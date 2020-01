Dodjelom nagrada završen No Limit Sarajevo Advertising festival

Premijerom dugometražnog dokumentarnog filma "No limit" i svečanom dodjelom nagrada najboljim agencijama i oglašivačima iz Bosne i Hercegovine u sarajevskom BIS-u (Brew Imperial Society) je u četvrtak, 16. januara 2020. godine, okončano još jedno izdanje No Limit Sarajevo Advertising Festivala.

Žiri u sastavu Dejan Čato (Banjalučka pivara), Davor Čičić (Sarajevski kiseljak), Asja Dupanović (Media Marketing), Bojan Hadžihalilović (Fabrika), Belma Hadžiomerović (Raiffeisen Bank BH), Brankica Janković (Aquarius), Nađa Lutvikadić Fočo (BH Telecom), Milena Mijatović (Mint), Ivona Jurilj (Degordian), Vesna Vlašić (McCann) i Zvezdana Žujo (Communis), imao je težak zadatak da među 74 prijavljena rada izabere najbolje.

Najveći broj nagrada, ukupno 11, osvojila je agencija McCann Sarajevo koja je, između ostalog, proglašena agencijom godine.

Bronzane, srebrene i zlatne nagrade za kreativnost dodijeljene su u deset kategorija i više od 15 podkategorija. Organizator Festivala, Media Marketing, nagrađivanjem kreativnih vrijednosti želi udahnuti novu energiju u razvoj oglašavanja i motivirati kreativne ljude na još veća postignuća, svjesni da samo nove ideje mogu stvoriti uvjete za prosperitetnu budućnost Bosne i Hercegovine.

U nastavku dobitnici zlatnih i posebnih priznanja.

1. KATEGORIJA VIDEO

- Agencija Aquarius za rad Farmofit Prirodan izbor, produciran za kompaniju Rapaić.

- Agencija Fabrika za rad Merry Christmas, klijent američka kompanija Belfor.

- TV spot Komšinica, agencija Communis za Konzum BH.

2. KATEGORIJA SLIKA

Agencija Communis, rad Ono za ono, produciran za farmaceutsku kompaniju Nobel.

3. KATEGORIJA ZVUK

Agencija Communis za spot Žalba gospođe Koli urađen za Pharmamed.

4. KATEGORIJA DIZAJN

Agencija Fabrika za rad Sjećaš li se Doli Bel rađen za Kamerni teatar 55.

5. KATEGORIJA OOH

Agencija McCann Sarajevo i UM Sarajevo, rad Stars are here, za The Coca Cola Company.

6. KATEGORIJA DIGITAL

Digitalna agencija Degordian, rad “dm na digitalnom nebu BiH”, za dm drogerie markt Bosna i Hercegovina.

7. KATEGORIJA DOGAĐAJI

Agencija MINT Banjaluka, događaj Otvaranje ski sezone Jahorina 2019. sa koncertom Bryana Ferriyja.

8. KATEGORIJA DIRECT

Somersby Brew&Serve, UM Sarajevo za Carlsberg BH

9. DRUŠTVENO ODGOVORNE KAMPANJE

Nisu mi rekli, Communis za Paraolimpijski komitet BiH

10. INTEGRISANE KAMPANJE

Moje Sarajevo. Moja priča. Agencija Fabrika za BH Telecom

POSEBNE NAGRADE

AGENCIJA GODINE

McCann Sarajevo

GRAND PRIX NAGRADA

Moje Sarajevo. Moja priča. BH Telecom i agencija Fabrika

OGLAŠIVAČKA LIČNOST GODINE

Bojan Hadžihalilović (Fabrika)

OGLAŠIVAČ GODINE

The Coca-Cola Company

KREATIVAC GODINE

Hamdija Pašalić (Communis)