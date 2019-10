Dogovoreno povećanje plata zaposlenima u obrazovanju i kulturi

BANJALUKA - Od početka sljedeće godine doći će do povećanja platnih koeficijenata od sedam do 20 odsto u odnosu na platni razred zaposlenih u obrazovanju i kulturi, dogovorili su danas ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić i predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić.

"Već bi januarska plata prosvjetnih radnika i zaposlenih u kulturi trebalo da bude obračunata prema novim povećanim platnim koeficijentima", najavila je Trivićeva.

Ona je rekla da ovaj dogovor znači da će oni koji imaju najveće platne koeficijente imati manje procentuslno uvećanje, a oni koji imaju minimalnu platu od 450 KM imaće najveće procentulano povećanje u visini od oko 20 odsto.

"Na ovaj način pokušali smo da pravičnije raspodijelimo budžet Republike Srpske", rekla je Trivićeva u Banjaluci nakon sastanka sa Gnjatićem.

Ona je pojasnila da je ovo dogovor sa sindikatom koji treba uobličiti sa Ministarstvom finansija za budžet za narednu godinu.

Trivićeva je podsjetila da je, donošenjem izmjena i dopuna Zakona o platama zaposlenih u obrazovanju i kulturi i u skladu sa potpisanim memorandumom o izjednačavanju plata sa visokom stručnom spremom nastavnika i zaposlenih u kulturi sa zaposlenima u javnoj upravi, od 1. januara u ovoj godini plata povišena za osam odsto.

"Opredjeljenje Vlade je da u kontinuitetu poboljšava status prosvjetnih radnika i zaposlenih u kulturi, što se vidi svake godine", poručila je Trivićeva.

Gnjatić je rekao da je povećanje plata dobra vijest za zaposlene u obrazovanju i kulturi, ali od naredne godine očekuje i ujednačavanje platnih koeficijenata prema memorandumu koji je potpisan između Vlade i Saveza sindikata.

"Nastavićemo saradnju da bismo na pravičan način u okviru naših platnih koeficijenata došli do najboljih rješenja za sve zaposlene", dodao je Gnjatić.

Prema njegovim riječima, najniža plata od 450 KM bi, nakon svih najavljenih povećanja, u prosvjeti i kulturi trebala iznositi oko 600 KM.

"Tu mislim i na povećanje najniže plate na 500 KM koje su najavili iz najveće partije u Srpskoj, i ako na to dodamo povećanje od 20 odsto to je 600 KM", dodao je Gnjatić.

On je precizirao da bi plate od 500 do 1.000 KM trebalo da budu povaćane za deset odsto, a one od 1.000 do 1.800 KM za sedam odsto.