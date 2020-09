Doktor Šaponjić nakon virusa korona: Mislio sam da neću preživjeti

ISTOČNO SARAJEVO - Doktor specijalizant ortopedije u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu Nenad Šaponjić (37), koji je prebolovao virus korona, rekao je da se zarazio na poslu i da mu se za svega nekoliko dana zdravstveno stanje toliko pogoršalo da samostalno nije mogao ni da se okrene u krevetu, zbog čega je u nekim trenucima mislio da neće preživjeti.

Šaponjić je Srni ispričao da su mu se prvi simptomi javili u vidu glavobolje 17. jula i da na to nije obraćao pažnju, jer ga glava veoma često boli, da bi već dan kasnije dobio povišenu temperaturu, nakon čega je posumnjao da je zaražen virusom korona, budući da je u tom momentu nekoliko njegovih kolega već bilo oboljelo od ovog virusa.

"Krenulo je sa temperaturom koja je varirala, ali se pela i do 40 stepeni. Testirao sam se 20. jula i u tom momentu, osim temperature i malaksalosti, nisam imao nikakve druge tegobe. Kada sam tri dana kasnije dobio pozitivan nalaz, na savjet ljekara legao sam u bolnicu i krenuo sa terapijom", naveo je Šaponjić.

On je dodao da je prvi RTG snimak pluća, koji je urađen 24. jula, bio "čist", što su potvrdili i radiolozi i pulmolozi u Bolnici "Srbija".

"Tegobe su se produbljivale, stanje mi se pogoršavalo u smislu povećane temperature, malaksalosti, glavobolje, bolova u mišićima i zglobovima, kao i nedostaka daha, plitkog disanja, brzog zamaranja. Bila je to jedna opšta nemoć, koja je na kraju dovela do tog momenta da nisam imao snage da sjedim, hodam, čak ni da se samostalno obučem", naglasio je Šaponjić.

On je naveo da ni u jednom trenutku nije izgubio čulo mirisa i ukusa.

"Zbog pogoršanog stanja ponovljen mi je snimak pluća, koji je pokazao drastično pogoršanje, zbog čega sam u nedjelju, 26. jula, u večernjim časovima hitno prebačen na liječenje na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci. Smješten sam na odjeljenje intenzivne njege, gdje me je primio doktor Marko Pekija, koji je, nažalost, kasnije preminuo od posljedica zaraze virusom korona", ispričao je Šaponjić.

On je dodao da se tokom boravka na Odjeljenju intenzivne njege UKC-a Srpske najviše plašio respiratornih tegoba i da će doći u situaciju da bude intubiran (prikopčan na respirator), pošto to najčešće dovodi do smrtnog ishoda, ali je u njegovom slučaju bila dovoljna kiseonička terapija.

"Kasnije sam prebačen na Kliniku za infektivne bolesti u Banjaluci, gdje sam čekao laboratorijske nalaze i da primim imunomodulatornu terapiju. Bio sam strašno loše, teško sam disao, osjećao sam opštu slabost, potpuno sam izgubio apetit. Došao sam u situaciju da nisam mogao da se okrenem u krevetu, a svaka izgovorena rečenica mi je predstavljala ogroman napor", priča Šaponjić.

Šaponjić navodi da je u tim momentima mislio da neće preživjeti, ali da zbog teškog stanja u kojem se nalazio uglavnom nije ni bio svjestan situacije.

On je istakao da mu se zdravstveno stanje počelo popravljati već poslije prve primljene imunomodulatorne terapije.

"Temperatura je počela da mi pada, opšte stanje mi se ubrzano popravljalo. Bio sam iznenađen koliko me je ta terapija poboljšala. Svakim danom sam se osjećao sve bolje, čak su mi ljekari polako i smanjivali kiseoničku terapiju", rekao je Šaponjić.

On je naglasio da su mu u Banjaluci urađena dva testa koja su bila negativna, nakon čega je vraćan u Bolnicu "Srbija", gdje je ležao još desetak dana, da bio onda bio pušten na kućno liječenje.

Prema njegovim riječima, opšta slabost organizma u vidu nedostatka kondicije, bržeg zamaranja, nedostatka apetita, potrajala je još neki period nakon izlaska iz bolnice, ali se svakog dana osjećao bolje, tako da danas može reći da je potpuno oporavljen, a što su potvrdile i sve naknadne analize.

Govoreći o boravku u UKC-u Republike Srpske, Šaponjić je naglasio da ga je najviše iznenadilo koliko je mladih bilo na liječenju, navodeći da je sa njim u sobi, sa sličnim simptomima, bio tridesettrogodišnji teolog i automehaničar koji je imao svega 30 godina.

"Moram priznati da sam na početku bio malo uzdržan kada je riječ o virusu korona, ali sam na teži način i na ličnom iskustvu shvatio da ovaj virus nije naivan i da odreaguje na svaki organ. Napada disajne organe, ali uzrokuje i pojave trombova koji su takođe dovodili do smrtnih ishoda. Pokazalo se da djeluje i na centralni nervni sistem, tako da je riječ o izuzetno opasnom i nepredvidivom virusu, koji kod svakog različito odreaguje", ukazao je doktor Šaponjić.

On je građanima poručio da budu oprezni i da koriste sve propisane mjere zaštite, kao i da podižu svoj imuni sistem, jer je svaka preventiva bolja od bilo kojeg lijeka.

"Građani moraju biti svjesni da ovaj virus kod svakoga različito odreaguje i da kod mladih i zdravih ljudi može da razvije tešku kliničku sliku, pa čak i smrtni ishod", upozorio je Šaponjić.

Doktor Šaponjić je naglasio da ogromnu zahvalnost za svoje ozdravljanje duguje kolegama iz Bolnice "Srbija" i UKC-a Srpske, a posebno ljudima iz Infektivne klinike u Banjaluci, na čelu sa načelnikom doktorom Antonijom Verhaz.