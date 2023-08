Doktor iz Banjaluke starim predmetima vraća prvobitni sjaj

BANJALUKA - Mnogi su bacili stare kasete, gramofonske ploče, pisaće mašine, gramofone, ne razmišljajući da ovi predmeti u očima mnogih i dalje imaju vrijednost.

Upravo je Obren Tomić iz Banjaluke prepoznao vrijednost starih predmeta, počeo je da ih sakuplja, čuva, popravlja i vraća im stari sjaj, a zaljubljenici starina će dio njegove kolekcije imati priliku da vide i kupe na "Bajkovitom sajmu" u Domu omladine u Banjaluci, 4. i 5. avgusta, od 18 do 23 časa.

Ovaj doktor medicine, koji trenutno traži posao u struci, u slobodno vrijeme radi restauraciju pisaćih mašina, vozi reno 4, kome je uz pomoć prijatelja vratio stari sjaj i funkcionalnost, a kako kaže za "Nezavisne novine", sve je počelo od prvog poni bicikla.

"Uvijek su me zanimale stare stvari i predmeti, kao i iz kog su perioda, ali ozbiljnom restauracijom počeo sam se baviti prije nekoliko godina, kada sam nabavio prvi poni bicikl.

Istraživao sam i bavio se detaljima, a u međuvremenu sam se zainteresovao i za restauraciju automobila. Sa prijateljem sam vratio stari sjaj automobilu reno 4, koji i sada vozim, baš kao i on svoj. To je bio pravi izazov i poduhvat, a imali smo pomoć iskusnog majstora, koji nas je naučio kako da varimo i sve detalje potrebne da samostalno popravimo dva renoa 4. Nedavno sam se vratio s puta u mom renou 4, koji je bio prava atrakcija u Mostaru i Neumu. Prešao sam 700 kilometara bez ikakvih problema", priča Tomić i kroz osmijeh dodaje da je to bio početak njegovog zanimanja za starine.

Ovaj mladić je od hobija došao do poslovne ideje, i tako napravio svoju online prodavnicu starina.

"Jedan od mojih prijatelja je prodavao veliki broj knjiga, koje su mene zainteresovale, pa sam počeo da prikljupljam starine i nakupio sam toliko stvari da sam morao da otvorim online prodavnicu, gdje ljudi mogu kupiti starine od mene, a to meni ostavlja prostor da nabavljam nove antikvitete. Sve predmete ljubitelji mogu pogledati i naručiti na Instagram stranici Antiqoom", kaže Tomić i dodaje da sve može biti starina i imati neku vrijednost.

Kako kaže, ima mnogobrojne primjerke starih novina, čajnika iz Kine, gramofonskih ploča, pisaćih mašina, ventilatora iz bivšeg SSSR-a, starih televizora, pepeljara.

"Jednom prilikom tražio sam trake za pisaću mašinu, i vidio sam da čovjek koji prodaje te trake traži preciznog mehaničara. Zapravo, on je tražio nekoga da mu popravi pisaću mašinu, a ja sam iza sebe imao već desetak pisaćih mašina tog tipa koje sam popravio, pa sam mu ponudio da u zamjenu za te trake, popravim njegovu mašinu. To se i desilo, a zajednica ljubitelja antikviteta je veoma mala, svi se dobro znamo, pa se to pročulo, tako da sam do sada popravio oko četrdesetak mašina. Neke su samo malo očišćene, a za neke sam radio kompletnu restauraciju, farbanje i sve ostalo. Imao sam kod sebe i jednu mašinu iz 1936. godine, kao i iz 1946. godine, i većinom ti primjerci pronađu svoj dom kod ljudi koji ih vole i više od mene", objašnjava Tomić i dodaje da kod sebe trenutno ima dvije starinske pisaće mašine.

"Kod mene trenutno ima više od hiljadu starih knjiga, oko 25 čajnika, sve u svemu, mislim da imam oko 200 antikviteta, a najstariji predmet koji posjedujem je knjiga, tačnije Biblija na njemačkom jeziku iz 1891. godine. Za mnoge stare stvari teško je i utvrditi godinu porijekla, ali uz pomoć mnogobrojnih saklupljača antikviteta u Banjaluci i širom BiH, uspijem saznati bar približne godine. Imam i jednu starinsku preslicu za vunu, ali nemam tačnu godinu kada je napravljena", priča Tomić i dodaje da se nada da će napraviti prostor gdje će posjetioci moći uživati u njegovim predmetima.

Kod ovog mladog doktora medicine mogu se pronaći predmeti iz svih dijelova svijeta, od Kine, Indonezije, Zanzibara, kao i predmeti nastali na prostorima bivše Jugoslavije.

"Naša država je mjesto gdje se predmeti slivaju sa svih strana, a posebno je zanimljiva kolekcija čajnika iz Kine, koji su iz regije poznate po pravljenju čajnika, predviđenih za tradicionalnu čajnu ceremoniju. Napravljeni su od posebne gline koja dozvoljava vazduhu da prolazi kroz nju i daje specifične arome čaju. Ja tek istražujem o njima i kontaktirao sam s ljudima iz Kine da saznam što više", priča Tomić.

Napominje da je mnoge predmete dobio na poklon, ali isto tako ih je i sam poklonio osobama za koje je primijetio da baš vole određeni predmet.

"Ako osjetim da će taj predmet nekome značiti više nego meni, a trenutno nema novca da kupi dati predmet, ja ga poklonim. Nije sve ni do monetizacije i zarade, već i vraćanja svrhe zaboravljenom i napuštenom predmetu", priča kroz osmijeh ovaj mladi doktor medicine, koji je aktivan u mnogobrojnim nevladinim i humanitarnim organizacijama.