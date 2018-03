Dokumentarac "Maglaj - rat i mir" naljutio dobojske ratne veterane

DOBOJ - Projekcija dokumentarnog filma "Maglaj - rat i mir" naljutila je dobojske ratne veterane, dok je policiju digla na noge, pa je na ulazu u salu Centra za kulturu i obrazovanje detektorom za metal svaki posjetilac pregledan, a osim zaštitara u pripravnosti je bila i Jedinica za podršku Policijske uprave Doboj.

Dokumentarac je u organizaciji Misije OEBS-a u BiH prikazan u srijedu naveče, radnja filma je smještena u Maglaj, a akteri su tri bivša borca, Marko Zelić, Rizo Salkić i Boro Jevtić, pripadnici HVO-a, ARBiH i VRS.

U publici su se mogli vidjeti uglavnom zaposleni u Gradskoj upravi Doboj, te u ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad, a velike mjere bezbjednosti gradonačelnik Doboja Obren Petrović je opravdao najavama protesta zbog projekcije, koji su, smatra, organizovani iz pogrešne informisanosti da je film propagandni.

"Ne radi se o filmu koji govori o nekakvom svaljivanju krivice na grad Doboj, što su pojedinci tvrdili, i mislim da smo otkazali film, ne bi to bilo uopšte dobro jer to uopšte ne pokazuje propagandu, nego govori o dobrim stvarima u Maglaju", rekao je Petrović prije početka filma, a na pitanje da li ga je pogledao, on je odgovorio da nije, ali da zna o čemu se radi.

S njim se ne slažu veterani koji su nakon nekoliko minuta projekcije, nezadovoljni radnjom, napustili salu.

"Uvod filma je bio nekorektan. Tamo se govori da je rat u Maglaju počeo u aprilu, što nije tačno, prve zvanične borbe oko Maglaja su krenule u septembru '92.", kaže Branko Kuđeljić, član dobojskog ogranka "Veterana RS". Vjerovatno postoje neki koji žele da film prikažu u negativnom kontekstu, navodi Mirsad Mahmutagić, načelnik opštine Maglaj, te dodaje da dokumentarac ne govori o ratu.

"Niti je film koji želi da pokaže neku istinu ili neistinu. Ovo je u stvari film koji govori o miru, koji govori o tri čovjeka, tri Maglajlije koji su bili pripadnici različitih vojski, koji su ratovali jedan protiv drugih, i danas žive zajedno, sarađuju, druže se. Dakle, jedna pozitivna priča", izjavio je Mahmutagić.

Doboj je prvi grad u RS u kojem je dokumentarac prikazan, i treći u BiH, nakon Maglaja i Sarajeva, a tako je odlučeno, kaže Brus Berton, šef Misije OEBS-a u BiH, zato što u ovom gradu žive sva tri konstitutivna naroda.

"I što je gradonačelnik uložio mnogo napora da se izgradi suživot sva tri naroda u gradu", kazao je Berton.

Iako je na kraju publika imala priliku da akterima postavlja pitanja, sa balkona velike sale je uz dodatne opaske samo jedan stariji Dobojlija zapitao ko nas zavadi.