Dolazi promjena temperatura, prognoza vremena do kraja avgusta

Nestabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 24. do 27. avgusta, uz pljuskove praćene grmljavinom i jače udare vjetra na jugu zemlje, a potom slijedi stabilnije i suvo vrijeme do kraja mjeseca, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda FBiH.

Od 24. do 31. avgusta jutarnje temperature u Bosni će biti od 10 do 15, u Hercegovini do 20°C, danju temperature u Bosni između 26 i 31, u Hercegovini do 35°C.

Prema prognozi Zavoda, u nedjelju, 22. avgusta, pretežno će biti sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 29 i 34°C, na jugu zemlje do 36°C.

U ponedjeljak, 23. avgusta, već prije podne očekuje se naoblačenje na području Krajine i u drugoj polovini dana oblačnost bi se širila na ostale dijelove Bosne. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Od večernjih sati i tokom noći na utorak širom Bosne se očekuje kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje 21°C. Najviša dnevna temperatura u Bosni uglavnom između 29 i 33°C, u Krajini od 24 do 28°C, a na jugu zemlje od 33 do 36°C.

U utorak je, prema prognozi, izgledno naoblačenje sa zapada, zbog prolaska frontalnog sistema koji će u Bosni usloviti pretežno oblačno, a u Hercegovini većinom umjereno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima kiša je moguća na području Krajine i Posavine, od sredine dana i u ostalim krajevima BiH. Najniže jutarnje temperature vazduha većinom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 35°C.

Ovaj nestabilni period zadržaće se i u srijedu tokom prijepodneva, nakon čega slijede postepeno razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika.

U srijedu se prognozira značajnija promjena temperaturnog režima, pa se najniže jutarnje temperature očekuju između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C, a najviše dnevne između 23 i 27, na jugu zemlje do 32°C.