Dolazi zahlađenje, pogledajte prognozu za naredne dane

Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda FBiH, u nedjelju se u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne očekuje oblačno vrijeme s kišom.

U ostatku zemlje jutro umjereno oblačno uz postepen porast naoblačenja praćen kišom. Na planinama se očekuje snijeg. Vjetar slab do umjeren, prije podne s jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od četiri do 10, na jugu do 12, a dnevna od osam do 14, na sjeveroistoku Bosne do 16 stepeni.

U ponedjeljak, 29. novembra, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini, dok se poslije podne u većem dijelu Bosne očekuju padavine, u nižim područjima kiša, a u višim snijeg ili susnježica.

Tokom noći se i u nizinama Bosne očekuje susnježica ili snijeg. Na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu Bosne uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do osam, a dnevna od tri do osam, na jugu do 11 °C.

U utorak, se očekuje pretežno oblačno jutro uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. U centralnim i istočnim područjima Bosne u jutarnjim satima se očekuje slab snijeg. Jutarnja temperatura od -4 do 1, na jugu do pet, a dnevna od nula do šest, na jugu do devet stepeni Celzijusovih.

Prognoza za srijedu, 1. decembra, je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U kasnim večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 4, a dnevna od 4 do 10, na sjeveru Bosne do 14 °C.