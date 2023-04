Domaćice i u skupoći pripremaju kolače

DOBOJ - Praznika nema bez torti i kolača, a zbog poskupljenja raspitali smo se da li domaćice pripremaju poslastice ili ih kupuju, da li se striktno drže recepata te da li se ove godine isplati pripremati desert kod kuće.

Ove godine šećer je baš poskupio i ne znam koliko se sada isplati pripremati kolače, ali ja ih pravim i uvijek ću ih praviti, kaže Izabela Trgić.

"Jedno vrijeme sam čak pravila i prodavala kolače. Ove godine sam se odlučila za milka tortu, to djeca najviše vole. Imam tih nekoliko tortica koje uvijek vrtim ukrug, njih pravim za praznike i rijetko se držim recepta. Uvijek ubacim nešto svoje, nekada to ispadne dobro, a nekada i pogriješim. Pravim i tradicionalne kolače, ove zalivene, hurmašice i baklave, volim to da pravim", priča Izabela.

Domaće je domaće, ističu naše sagovornice, tako da, bez obzira na skupoću, na njihovim prazničnim trpezama neće nedostajati slatkiša.

"Nikada nisam kupovala, mi smo uvijek pravili, nebitne na su cijene, jer uvijek idemo na to da niko neće napraviti kao što napravimo moja mama, sestra ili ja, tako da nikada nismo kupovali, uvijek je bilo domaće. Možda više vjerujemo sebi nego da kupimo", kaže Dijana Dujić.

"Uvijek pravim kolače i mislim da se isplati. Onaj ko ih prodaje mora da zaradi, naravno, i naplati svoj trud. Rasporedim vrijeme da sama pravim, jer osim toga što se relaksiram dok ih mijesim, znam šta od sastojaka stavljam u njih, jer mnogi poput jaja i oraha su moji domaći, pa sam tako sigurnija u kvalitet. Obično kombinujem voćni, laganiji kolač sa malo jačim ili neki suvi i kremasti, tipa cheescake i čupavci", priča Božana Živanović.

"Za praznike kolače pravim, ne kupujem ih. To je navika koju sam naslijedila od bake i mame, da trpeza mora biti bogata i šarolika. Mislim da je uvijek isplativije napraviti domaći kolač, nego kupovati, a sve ima i veću draž kada sam pripremaš. Ovog Vaskrsa na trpezi će se naći jedna čokoladna torta i voćni kolač", navodi Biljana Đukić.

Kolač od maline sa kremom od piva po vlastitoj recepturi preporuka je dobojskog poslastičara Nemanje Petrovića, koji domaćicama predlaže da pripremaju voćne poslastice.

"Meni je žao što, na primjer, mandarine prolaze i nemamo ih više. Evo, ja sam prije nekoliko dana osmislio jednu recepturu, ali, eto, dočekaćemo jesen s njom. Sa pečenim mandarinama i čokoladom, jedna je veoma lijepa delicija, spoj nespojivog, zato što se kora natapa bijelim vinom, a onda se pečene mandarine stavljaju gore", kazao je Petrović te dodao da je u poslastičarstvu jedan gram veoma bitan i da se recepti ljubomorno čuvaju i rijetko otkrivaju.

"Ne držim se recepta. U stvari, kako kada, zavisi kakve su torte. Ako su neke komplikovane, starinske torte, one provjerene kao Vasina ili doboš, onda se striktno držim recepta, ali sve manje ih pravim, najiskrenije, te koje zahtijevaju puno vremena. A iskrena da budem, sa ovim poskupljenjima često maslac zamijenim margarinom, često pravim sa keksom kore i sa piškotama, smanjim šećere, što zbog zdravlja, što zbog skupoće", poručila je Vesna Vukmirović.