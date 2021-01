Domovi zdravlja u RS spremaju se za vakcinaciju

BANJALUKA, SARAJEVO - U domovima zdravlja u RS u kojima će se sprovesti vakcinisanje protiv virusa korona kažu da formiraju timove za njeno spovođenje.

Iz Doma zdravlja Banjaluka ističu da su trenutno u procesu priprema za predstojeću vakcinaciju protiv kovida-19.

"Ispred naše ustanove imenovan je tim za sprovođenje vakcinacije koji čine jedan doktor specijalista epidemiologije, dva doktora specijaliste porodične medicine, glavna sestra/tehničar ustanove i nadzorna sestra/tehničar za poslove vakcinacije Centra za vakcinaciju", ističu iz Doma zdravlja.

Dodaju da će tim biti zadužen za organizaciju, sprovođenje vakcinacije protiv kovida-19, praćenje i izvještavanje o realizovanoj vakcinaciji u ustanovi.

"Oni će proći edukaciju organizovanu od strane Instituta za javno zdravlje Republike Srpske, kako bi navedenu edukaciju održali drugim radnicima koji će sprovoditi vakcinaciju u našoj ustanovi", kažu iz Doma zdravlja Banjaluka.

Nevena Todorović, direktorica Doma zdravlja Banjaluka, ističe da čekaju smjernice Instituta, odnosno osnovne ulazne smjernice, ali da su formirani timovi.

"A to sve zavisi od tipa vakcine, odnosno samog čuvanja vakcine, tako da će i plan rada, ali i izbor objekta u kojem će se vršiti vakcinacija zavisiti od toga kakve ćemo vakcine dobiti i kakve ćemo smjernice dobiti od Instituta", kazala je Todorovićeva.

Slađana Tepavac, epidemiolog Doma zdravlja Gradiška, kazala je za "Nezavisne" da su dobili instrukcije od Instituta za javno zdravstvo RS da se oforme timovi koji će proći edukaciju za vakcinaciju protiv kovida-19.

"U našem domu zdravlja će to obavljati Higijensko-epidemiološka služba", kazala je Slađana Tepavac i dodala da će timove činiti epidemiolog i sanitarni inženjer.

Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo RS, kazao je da je plan vakcinacije pripremljen te da bi već danas trebao da bude dostavljen Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS kao i Republičkom štabu za vanredne situacije na razmatranje. Ističe da će se vakcinacija vršiti u domovima zdravlja širom RS.

"Ali kada govorimo o masovnoj vakcinaciji, moramo razmišljati o dvoranama i organizaciji na neki drugi način, odnosno, kada dođu veće količine, na koji način će biti vršeno vakcinisanje građana", kaže Zeljković.

Prema njegovim riječima, prilikom vakcinacije ne može biti više građana u prostoriji, već će se to obavljati pojedinačno. Dodao je da su procjene da će to trajati deset minuta, ali opet se, kako kaže, mora uzeti u obzir to koja se vakcina primjenjuje.

Ankica Gudeljević, ministarka civilnih poslova BiH, ponovila je da nadležni rade sve što je u njihovoj moći da vakcine što prije stignu, međutim poručuje da se građani moraju strpjeti. Navela je još da su nadležni u svakodnevnim razgovorima i pregovorima za vakcine, no da neke stvari jednostavno nisu u njihovoj moći.

"Ko vam je rekao da ćemo živjeti bez vakcina? Samo vas molim za strpljenje, moramo imati strpljenja. BiH je složena država, ne funkcionira na isti način kao evropske države, moramo naučiti da živimo s tim", kazala je ona.

Zlatko Maksimović, direktor Bolnice "Sveti vračevi", kazao je da je Bijeljini povećan broj prijema u kovid bolnicama, u kojima se liječi 75 bolesnika.

"Broj pacijenata u kovid bolnicama se povećava i to je posljedica slavlja prethodnih dana, na šta smo upozoravali, a pokazalo se, nažalost, da smo bili u pravu", naveo je Maksimović.

U BiH je u posljednja 24 časa registrovano 110 osoba pozitivnih na virus korona, u RS 55, u FBiH 52 i u Brčkom tri, a prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva, od čega je devet u FBiH, a pet u RS. Medicinski radnici ponovili su apel za nošenje zaštitnih maski i održavanje distance dok traje pandemija virusa korona.

Sputnjik V stiže u Srpsku

Republika Srpska u februaru očekuje prvu seriju od 200.000 doza vakcine protiv virusa korona ruske proizvodnje sputnjik V, rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, za rusku državnu agenciju RIA novosti.

"Vlada RS je preko Predstavništva RS u Moskvi te uz učešće ovlaštenog distributera pokrenula aktivnosti na dopremanju vakcine iz Rusije ka RS i ovaj proces je u završnoj fazi", objasnio je ministar Šeranić i dodao da će poslije pregovora sa distributerima vakcine biti utvrđen početni obim.

"U prvoj fazi iznosio bi oko 200.000 doza, koje se, prema planiranoj dinamici isporuke, očekuju početkom februara, a nastaviće se u martu", rekao je Šeranić.

Stevandić i Špirić hospitalizovani

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske i poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH, i Nikola Špirić, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i visoki funkcioner SNSD-a, hospitalizovani su u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) RS u Banjaluci zbog virus korona.

"I Stevandić i Špirić imaju obostranu upalu pluća, ali se osjećaju dobro i oporavljaju se", kazao je za "Nezavisne" Vlado Đajić, direktor UKC RS.

Stevandić, koji je i zamjenik direktora UKC RS, nedavno je na svom Twitter nalogu potvrdio da je pozitivan na koronu i da ima obostranu upalu pluća, ali da se ne osjeća loše i da je započeo liječenje.