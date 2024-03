Donacija Goethe-Instituta za pomoć izbjeglicama

Direktorica Goethe-Instituta Sarajevo, Simone Voigt, je 15. marta posjetila Privremene prihvatne centre (PPC) za izbjeglice u Blažuju i Ušivku kod Sarajeva.

Zajedno sa predstavnicima i predstavnicama organizacije Pomozi.ba predala je IOM-ovim upraviteljicama oba PPC artikle u vrijednosti od oko 3.000 KM. Taj novac je skupljen na Humanitarnom božičnom bazaru Goethe-Instituta održanog u decembru prošle godine u saradnji sa Pomozi.ba.

Od doniranih sredstava su pored vrijednog šporeta kupljeni i dodatni kuhinjski pribor kao i nekoliko fenova za frizerske salone.

Gospođa Voigt se zahvalila Maji-Arslanagić-Hrbat, PR-menadžerici i njenom kolegi Adnanu Tatareviću, projekt menadžeru organizacije Pomozi.ba na odličnoj saradnji, kao i na kupovini i dostavi doniranih artikala u PPC u Blažuju i Ušivku.

U oba PPC Simone Voigt je posjetila Social Corner kao i radionicu No Nation Fashion u Ušivku sa kojima Goethe-Institut planira kooperaciju.

U okviru projekta “ALL INCLUSIVE – Performing Arts for Diversity and Social Inclusion” kao dijela EUNIC (European National Instituts for Culture) klastera BiH planirano je 2024. i 2025. održavanje muzičkih radionica sa izbjeglicama i izrada kostima za novu i inkluzivnu pozorišnu predstavu u Sarajevskom ratnom teatru SARTR Sarajevo.

Gospođu Voigt je veoma impresionirao veliki angažman radnika IOMa i volontera/volonterki u PPC, među kojima je i dvoje mladih ljudi iz Njemačke.

“Veoma mi je bitno da ljudima koji bježeći od rata zbog progona i posljedica klimatskih promjena i koji tranzitiraju ili apliciraju za azil u BiH, da pomognem u njihovoj nevolji i da im ukažem poštovanje. Kada je u periodu 1992.-1995. više od 350.000 ljudi iz opkoljenog Sarajeva i iz ostalih dijelova BiH izbjeglo u Njemačku moja domovina im je pružila sigurnost. Ovom malom donacijom za pomoć izbjeglicama i za kreativne radionice možemo doprinijeti da se ljudima u pokretu bar malo olakša njihov boravak u privremenim prihvatnim centrima i da im se pruži mogućnost da razviju svoje talente i primjene svoje zanatsko umijeće”, kazala je ona.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Goethe-Institut je 10.decembra 2023. uz pomoć Pomozi.ba i sponzora (DM, Meggle, Prodavnica čaja Franz & Sophie) po prvi put organizovao Humanitarni božični bazar na kojem su uz prodavale odnosno dijelile na tomboli donirana garderoba i igračke.

Saradnici i saradnice Goethe-Instituta su organizovale prodaju kolača, jela i pića, buvljak sa knjigama, tombolu i kreativne radionice za djecu. Ta manifestacija se pokazala kao veliki uspjeh i u budućnosti će se svake godine održavati pred Božić.

U okviru projekta “ALL INCLUSIVE – Performing Arts for Diversity and Social Inclusion” okupićemo predstavnike i predstavnice marginaliziranih grupa kao što su izbjeglice, Romi, Sinti i osobe sa invaliditetom na plesnim, pozorišnim i muzičkim radionicama, da bi se otkrili njihovi talenti i da bi njihova kreativnost mogla doći do izražaja.

Ovaj projekat će započeti u oktobru 2024. međunarodnim porodičnim gostovanjima u okviru Specijalnog programa ALL INCLUSIVE na internacionalnom pozorišnom festivalu MESS. Na kraju projekta će u Sarajevskom ratnom teatru SARTR nastati nova kazališna predstava čija će premijera biti na festivalu MESS u oktobru 2025. godine.

Projekat se finansira sredstvima EUNIC-programa European Spaces of Cultures, a sprovode ga Goethe-Institut, Austrijski kulturni forum, Institut Francais sa Delegacijom EU i još nekim drugim EUNIC partnerima, a u saradnji, sa Sarajevskim ratnim teatrom SARTR, Festivalom MESS, Arts Alive Kulturverein (Graz/Auistrija) und Kuma International (Sarajevo).

