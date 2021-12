Donirano skoro 475.000 KM, humanitarni broj pozvan 61.011 puta

BANJALUKA Humanitarna akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" i ove godine naišla je na veliki odziv građana, donatora te cjelokupne javnosti u Srpskoj, poručeno je u nedjelju sa donatorske večeri, centralnog događaja ove aktivnosti, koji je zbog epidemioloških mjera upriličen na malim ekranima.

U humanitarnoj akciju "S ljubavlju hrabrim srcima" za nabavku prevoznih sredstava za djecu sa intelektualnim poteškoćama do sada je putem donacija prikupljeno 474.520 KM, dok je humanitarni broj 1411 pozvan 61.011 puta.

Vlada Republike Srpske odobrila je 80.000 KM za ovu humanitarnu akciju, koja se ove godine organizuje po 12. put pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske.

Za uplate donacija fizičkih i pravnih lica Ministarstvo finansija Republike Srpske otvorilo je račun posebnih namjena "S ljubavlju hrabrim srcima" broj 5710100000270015 kod Komercijalne banke Banjaluka.

Podršku humanitarnoj akciji tradicionalno svake godine pružaju afirmisani kulturni i sportski radnici iz regiona. Građani pozivom na "M:telov" humanitarni broj 1411, koji će biti aktivan do 31. decembra, mogu da podrže akciju jednom markom. Putem ovog broja do oko 18 časova, kada je napravljen presjek, prikupljeno je više od 55.000 maraka.

Tradicionalna akcija, pod visokim pokroviteljstvom Željke Cvijanović, predsjednice Srpske, ove godine se održava 12. put, a novac prikupljen do kraja decembra namijenjen je za nabavku prevoznih sredstava za djecu s intelektualnim teškoćama. Nosilac aktivnosti je Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske Savez MeNeRaLi.

Namjera je da se kroz nabavku prevoznih sredstava za 33 udruženja u sklopu Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske olakša pristup korištenju usluga najmlađim članovima Saveza, poput dnevnog zbrinjavanja, školovanja, radnookupacionih radionica....

Cvijanovićeva je istakla da je ponosna što se po 12. put zaredom organizuje ova plemenita akcija.

"Svi smo zajedno na istom zadatku, da pomognemo nekom od udruženja koja funkcionišu u našem društvu. Institucije su tu da prepoznaju ovakve stvari, ali i da mobilišu čitavo društvo. Mi sad govorimo o tome da ćemo obezbijediti prevoz za korisnike ovog našeg saveza. Ja sam pričala sa tim ljudima i vidjela šta to znači za njih, jer je bilo mnogo korisnika koji nisu mogli da dođu do bilo kojeg događaja. Onda smo rekli da smo mi tu da to uradimo zajedno", navela je Cvijanovićeva.

Istakla je da se mnogo ljudi odazvalo i izrazila uvjerenje da će cilj biti postignut.

"Osjećamo se dobro kad radimo dobre stvari. Ponosna sam na Srpsku, što se spremno odazivamo ovakvim akcijama. Svrha svih ovih akcija jeste da pokažemo da, kada se udružimo, možemo mnogo toga da postignemo", navela je Cvijanovićeva.

Putem videolinka u program se uključila i premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je istakla da joj je zadovoljstvo što i ove godine učestvuje u ovoj humanitarnoj akciji, koja, kako je navela, služi da se pred kraj godine pomogne onima kojima je pomoć najviše potrebna. Srbija će, naglasila je, uvijek biti tu uz Srpsku.

"Cilj nam je da živite bolje, da imate bolje domove zdravlja, vrtiće, škole i tako dalje, da vidite da je Srbija tu uz vas. Nadamo se da ćemo se videti 9. januara", rekla je Brnabićeva.

Tatjana Spasojević, predsjednica Saveza za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, kaže da je velika čast i zadovoljstvo svim njihovim udruženjima i djeci što ove godine imaju priliku da kroz ovu akciju ostvare mnoge njihove ciljeve.

"A mnoge naše ciljeve ćemo ostvariti kroz adekvatan prevoz za našu djecu. Prevoz neće služiti samo za svakodnevne obaveze. Ovim prevozom otići ćemo na razne izlete, posjetićemo komšijske gradove, družićemo se s našim drugarima koji žive u drugim dijelovima Srpske, formirati zajedničke projekte", rekla je Spasojevićeva.

Pjevačica Vanja Mišić istakla je da joj je zadovoljstvo što je i ove godine dio ove humanitarne akcije.

Vlada Republike Srpske odobrila je 80.000 KM za humanitarnu akciju "S ljubavlju hrabrim srcima".

"Vlada Republike Srpske podržala je i ove godine, kao i svih prethodnih, humanitarnu akciju 'S ljubavlju hrabrim srcima'", saopšteno je iz Vlade.