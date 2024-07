Dopis Miljanović Zubac: Ne kriminalizujem ja rad policije, nego neki od vas

TREBINJE - Nataša Miljanović Zubac, novinarka RTRS, poručuje da je ranije saopštenje trebinjske policije, koje se odnosi na nju, prepuno neistina, te dodaje da ne kriminalizuje ona rad policije niti policiju, nego to čine neki od onih koji su "pod plaštom uniformi i zakona, sprovodili nezakonite radnje i bavili se kojekakvim radnjama".

Ističe da se 22. jula osoba u uniformi MUP-a Republike Srpske pojavila na vratima stana u kući njenog oca u kojem stanuje, nakon 21 čas.

"Video zapis koji sam snimila, potvrđuje vrijeme dolaska ove osobe, a i na snimku postoji datum i vrijeme, tako da dilemi, oko vremena dolaska osobe koja mi je donosila poziv, apsolutno nema mjesta. Na samom snimku čujete i potvrdu pomenutog policajca koji potvrđuje da je u prizemlju kuće, na vratima moga brata bio, citiram 'minut do devet'. Znači, uručujete pozive i u minut do devet. Ponavljam, ja ne živim u prizemlju kuće", navodi ona.

Dodaje, između ostalog, da je PU Trebinje u dopisu upućenom medijima iznijela neistinu, kako kaže, lako dokazivu.

"U ovom dopisu se takođe, između ostalog, kaže da su 'policijski službenici i ranije, tog istog dana, pokušali da imenovanoj uruče poziv, ali nisu pronašli nikoga na adresi stanovanja'. Još jedna od neistina (da ne upotrebljavam drugi rječnik) PU Trebinje. U roditeljskoj kući, u kojoj sam našla utočište u delikatnoj bezbjednosnoj situaciji, stanuje više članova moje porodice i uvijek je neko kući. Osim toga ja lično sam od 14 časova bila kući", istakla je ona.

Pored toga, kako dodaje, kamere bilježe sve.

"Tako da, gospodo iz PU Trebinje - veoma diletantski pokušaj da diskreditujete ženu koja ukazuje na kriminal u redovima bezbjednosnih struktura u koje spada i PU Trebinje. Uz to, po ko zna koji put, pokazujete da ne vladate materijom i da niste upućeni što vas često dovodi u situaciju da vas suprotna strana, argumentima demantuje. Ponavljam, neidentifikovani pripadnik PU Trebinje se nije pojavljivao na pravim vratima", ističe novinarka iz Trebinja.

Dodaje da je 22. jula u dva navrata telefonskim putem kontaktirala šefa Odjeljenja za opšti kriminalitet Bojana Buhu kako bi ga, kako ističe, obavijestila o određenim bezbjednosnim rizicima, za šta ima dokaz.

"Tako da, ukoliko je poziv bio spreman tokom dana, gospodin Buha je trebalo da me upozna da me PU Trebinje poziva i ja bih se čak i bez čekanja poziva odazvala, jer sam, kao što vam je poznato, u svim svojim protokolisanim izjavama sporila 'protokol', koji ste vi uveli. Naglašavam da nisam ja ta koja je odlučila da vam protokoliše izjave, već da ste vi ti koji ste odbili da me saslušavate", navela je Miljanović - Zubac.

U nastavku se još jednom obratila kreatorima dopisa.

"Gospodo 'kreatori' ovog dopisa, ne kriminalizujem ja rad policije niti policiju nego to čine neki od vas koji ste, pod plaštom uniformi i zakona, sprovodili nezakonite radnje i bavili se kojekakvim radnjama. O nekima od vas sam govorila u svojim posjetama PU Trebinje načelniku Siniši Laketi i načelniku Sektora policije Miodragu Jankoviću, dok su neki slijegali ramenima. Da li su preduzete istražne radnje u cilju otkrivanja činjenica - to vi znate. Ono što ja znam polako počinje da saznaje i šira javnost, a tek će", navela je ona, između ostalog, u svom reagovanju.

Svi pokušaji diskreditacije nje su, ocjenjuje Miljanović - Zubac, do sada osujećeni.

"Uvjeravam vas da to nije 'metod' kojim možete ovu ženu spriječiti da govori istinu i iznosi argumente. Samo me činite još uvjerenijom da je put kojim koračam jedini koji želim. A vi i dalje pišite dopise i krijte se iza potpisa portparolki, iako smatram da nije ljudski gurati žene ispred sebe", navela je u dopisu, kojim se obraća MUP-u Srpske, ministru Siniši Karanu, direktoru Policije Srpske Siniši Kostreševiću, te načelniku Policijske uprave Trebinje Siniši Laketi u kojem čelnicima policije u Trebinju, ali I na republičkom nivou poziva da istraže do kraja sve slučajeve I da njenu izjavu proslijede I OJT Trebinje, Specijalnom tužilaštvu RS (tužiteljki Dragici Glušac), Tužilaštvu BiH.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.