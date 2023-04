Doris i Boris trebaju podršku da plešu u Portugalu

DOBOJ - Godine upornog vježbanja za četrnaestogodišnju Doris Đurđević i njenog vršnjaka i plesnog partnera Borisa Cvijanovića nisu bile uzalud, jer su jedini par iz RS koji se plasirao na Svjetsko prvenstvo u plesu koje će krajem oktobra biti održano u Portugalu.

Odlazak na prestižno takmičenje ovi tinejdžeri ostvarili su osvajanjem drugog mjesta na državnom prvenstvu u sportskom plesu u Brčkom.

"Iskreno, bili smo vrlo napeti zato što smo se dugo pripremali za to takmičenje, a kada smo došli tamo, već smo mogli da vidimo konkurenciju i shvatili smo da je jača nego što smo mislili. Uhvatila nas je trema, naravno, ali dali smo sve od sebe, nismo razmišljali o rezultatu i uspjeli smo. Trebaće nam mnogo novca i svoj raspust treba da provedemo u Beogradu i Zagrebu, dok se naši vršnjaci budu zabavljali, mi ćemo trenirati. Jako sam ponosna na nas jer znam da smo mnogo radili da dođemo ovdje i nećemo ništa manje trenirati ni za Portugal, tako da očekujemo što bolje rezultate i ne gledamo konkurenciju", priča Doris i dodaje da se slučajno počela baviti plesom, na mamin nagovor.

Njen plesni partner otkrio nam je otkud njegovo interesovanje za ples, koji dječake baš i ne zanima.

"Prije plesa sam probao mnoge stvari i kada me je Doris pitala da li želim da krenem na ples s njom, pristao sam, htio sam da probam, svidjelo mi se i ostao sam tu", pojasnio je Boris.

Odlazak u Portugal biće veliki finansijski izazov, jer osim avionskih karata, značajan trošak je i nabavka kostima koje će nositi tokom takmičenja.

"Plesni kostimi za djevojčice koštaju od 1.000 do 1.500 evra, a za dječake otprilike nekih 1.000 evra. Govorim o pravim kostimima u kojima bi oni trebalo da nastupe na tako važnom takmičenju, mislim i da zaslužuju. S nama u reprezentaciji BiH idu i parovi iz Tuzle i njihov trener. Njih je već pozvalo federalno ministarstvo na prijem i rečeno im je da ne razmišljaju, da samo treniraju do tog momenta. Mi još nismo dobili nikakve zvanične pozive, tako da ovim putem pozivamo sve institucije RS da se uključe, da nam pomognu, jer su Doris i Boris jedini par iz RS koji se kvalifikovao na Svjetsko prvenstvo u sportskom plesu ", izjavila je Vera Tešnjak, instruktor plesa.

Ona je dodala da će na turniru Doris i Boris plesati pet latino plesova: ča-ča-ča, sambu, rumbu, paso doble i džajv, a na pitanje šta najviše vole i u čemu su najbolji, imaju isti odgovor.

"Pa, ja mislim da je to rumba, zato što to i najviše volim, najviše to vježbam i takođe osvojili smo prvo mjesto iz rumbe", rekla je Doris.

"Nekako, rumba je ples u kojem možemo da prikažemo naša osjećanja, zato što je veoma spor. Mislim da će naš džoker u Portugalu biti rumba, zato što to nam ide najbolje", smatra Boris.