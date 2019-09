Dostaviti kompletne podatke o plati zaposlenih od 1994. do 2017.

BIJELJINA - Fond PIO Republike Srpske apeluje da poslodavci koji još nisu dostavili kompletne podatke o plati svojih zaposlenih u periodu od 1994. do 2017. godine to mogu učiniti do kraja ove godine u nadležnim poslovnicama, a protiv onih koji to ne urade podnijeće prekršajne prijave radi zaštite prava osiguranika.

Iz Fonda PIO je saopšteno da su tri i po mjeseca od kada je obavijestio poslodavce o broju nedostajućih podataka razultati poboljšani.

"Poziv poslodavcima imao je solidan odziv. To je, uz pojačano angažovanje i rad zaposlenih u Fondu PIO sa poslodavcima i Poreskom upravom, doprinijelo da početni broj od 37.889 uplatilaca doprinosa sa neuredno predatim podatkom o plati zaključno sa 31. avgustom bude smanjen na 28.336", navodi se u saopštenju.

Istovremeno, broj podataka o plati za zaposlene koje poslodavci nisu blagovremeno ili u cjelini dostavili je sa 289.012 na dan 15. maja smanjen do kraja avgusta na 197.752.

"Ti podaci su bitni jer utiču na određivanje i visinu penzije", napominje se u saopštenju.

Iz Fonda podsjećaju da je podatak o plati koji je dostavljan Fondu PIO u formi obrasca M-4 bio važeći do 31. decembra, nakon čega je zamijenjen obrascem 1002 koji se dostavlja Poreskoj upravi.

"Spisak poslodavaca sa brojem nedostajućih podataka o plati objavljen je na internet stranici Fonda 16. maja ove godine. Uplatioci su, radi lakšeg pregleda, razvrstani u foldere prema nadležnim filijalama, a potom i u manje foldere po poslovnicama, u okviru nadležne filijale", navodi se u saopštenju.