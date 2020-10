Dozvoljena javna okupljanja do 50, a privatna do deset osoba

BANJALUKA - Do 16. novembra dozvoljena su javna okupljanja u grupama do 50 osoba, a privatna okupljanja, kao što su krštenja, svadbe i i druga privatna okupljanja dozvoljena su do 10 osoba, saopštila je Vlada Republike Srpske na Twitteru.

Podsjećamo, Republički štab za vanredne situacije donio je danas odluku da proširi mjere u cilju suzbijanja širenja virusa korona.

"Ono što podrazumijeva današnji zaključak je da se zabranjuje muzika uživo u objektima za ishranu i piće. Ono što štab donosi jeste da se do 16. novembra zabranjuju organizovana okupljanja veća od 10 lica", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Između ostalog, odlučeno je da se uvede obavezno nošenje maski i napolju, uz tri izuzetka.

Djeca do sedam godina nisu obavezna da nose maske, lica sa posebnim potrebama koja nisu u mogućnosti sama da skinu masku i lica koja obavljaju fizičku, sportsku i rekreativnu djelatnost u rekreativnim objektima.