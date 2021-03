Dozvoljena muzika uživo u ugostiteljskim objektima u Srpskoj

BANJALUKA - Od danas je u Republici Srpskoj dozvoljena muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, uz poštovanje epidemioloških mjera.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata je od 6.00 do 22.00 časova.

Republički štab za vanredne situacije je 22. februara produžio do 5. marta i druge ranije usvojene mjere radi sprečavanja širenja virusa korona.

Tako je do 5. marta ograničeno radno vrijeme od 6.00 do 22.00 časa za priređivače igara na sreću - kladionice, automat klubove, kazina, tombole, a od 22.00 do 6.00 časova dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

Do 5. marta dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Subjekti koji pružaju usluge ugostiteljstva, umjetnosti i zabave - bioskopi, pozorišta, muzeji dužni su da organizuju rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera, sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja, te da na ulazu u objekat postave obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

Kada je riječ o nošenju maske na otvorenom, u zaključku se navodi da se "preporučuje građanima da na otvorenom koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravstvo za korišćenje zaštitne maske na otvorenom".