Dr Igor Dumanović : "Banja Vrućica" - odmor za dušu i tijelo

Redovna fizička aktivnost uz savremen, ubrzan i stresan način života je siguran put do zdravlja. Tome svjedoče brojna istraživanja, ali i ljekari koji upravo fizičku aktivnost sve češće preporučuju svojim pacijentima svih generacija.

To vrlo dobro znaju i u Zdravstveno-turističkom centru "Banja Vrućica" u Tesliću i svojim posjetiocima nude staze za šetnju u prirodi, nordijsko hodanje, biciklizam, sportske terene, otvoreni i zatvoreni bazen, ali i fitness kao jedan od najpopularnijih načina vježbanja.

Tim povodom razgovarali smo sa ljekarom Igorom Dumanovićem iz ZTC "Banja Vrućica", a koji poručuje da rekreacija, odmaranje i rehabilitacija u srcu prirode u vodećem zdravstveno-turističkom centru u RS imaju posebno blagotvorno dejstvo na um i tijelo.

NN: Zbog čega je važna fizička aktivnost?

DUMANOVIĆ: Fizička aktivnost igra značajnu ulogu u formiranju i očuvanju zdravlja čovjeka. Kod djece i adolescenata redovna fizička aktivnost je važna jer doprinosi pravilnom rastu i razvoju te sticanju zdravih životnih navika. Kod odraslih redovna fizička aktivnost doprinosi smanjenju rizika za koronarnu bolest srca, moždani udar, šećernu bolest, povišen krvni pritisak, rak dojke i debelog crijeva, te smanjuje rizik od razvoja depresije. Smanjenje rizika je u direktnoj vezi sa dužinom trajanja fizičke aktivnosti, njenim intenzitetom i obimom. Ukratko, što smo aktivniji, rizici za razvoj bolesti su manji.

NN: Kako fizička aktivnost poboljšava ukupno zdravlje?

DUMANOVIĆ: Redovna fizička aktivnost doprinosi razvoju mišićnog tkiva, koje onda troši višak energije, te doprinosi jačanju kostiju. Redovnom fizičkom aktivnošću bolje se sagorijevaju masti, bolje se reguliše glikemija te se smanjuje rizik od gojaznosti, ateroskleroze i dijabetesa.

NN: Koliki je značaj fizičke aktivnosti za prevenciju i nastanak bolesti?

DUMANOVIĆ: Smatra se da je 80 odsto svih kardiovaskularnih bolesti (hipertenzija, dijabetes, povišene masnoće u krvi, srčani, moždani udar) posljedica nezdravog načina života, odnosno nedovoljne fizičke aktivnosti i nepravilne ishrane. Redovnom fizičkom aktivnošću smanjuju se šanse za nastanak gojaznosti, povišenih masnoća u krvi i povišenog nivoa šećera u krvi, tj. smanjuje se rizik za razvoj povišenog krvnog pritiska, šećerne bolesti, srčanog i moždanog udara. S druge strane, fizička aktivnost dovodi do oslobađanja različitih hemijskih supstanci u organizmu (endorfini), koji doprinose osjećaju sreće. Redovnom fizičkom aktivnošću poboljšava se kondicija, te ponekad simptomi bolesti, kao što su zamor ili bol u grudima pri naporu, mogu da se smanje ili čak da potpuno nestanu.

NN: Koliko nam je potrebno fizičke aktivnosti?

DUMANOVIĆ: Nekakav minimum podrazumijevao bi 150 minuta umjerene fizičke aktivnosti sedmično, odnosno 75 minuta intenzivne fizičke aktivnosti sedmično. Pojednostavljeno, preporuka bi bila najmanje sat vremena šetnje dnevno većinu dana u sedmici, odnosno najmanje pola sata dnevne fizičke aktivnosti koja će dovesti do preznojavanja većinu dana u sedmici. To opet zavisi od motivacije, od toga šta ko voli i šta ko može da radi. A svakako važi ono: što više, to bolje.

NN: Može li fizička aktivnost biti sastavni dio terapije?

DUMANOVIĆ: S jedne strane možemo govoriti o šetnji, vožnji bicikla, sportu, kao fizičkoj aktivnosti. S druge strane možemo govoriti o kineziterapiji kao metodi "liječenja pokretom". Različite vježbe i tehnike vježbanja se već odavno koriste kod različitih bolesti muskuloskeletnog sistema i nakon određenih hirurških zahvata, a s ciljem da se bolesnik što prije oporavi i da se spriječe neželjene posljedice. Cilj vježbi je povećanje obima pokreta i jačanje mišića, smanjenje bola te povećanje pokretljivosti. Kod oporavka nakon srčanog udara ili operacija na srcu i krvnim sudovima važno je osmisliti fizičku aktivnost tako da se prilagodi svakom bolesniku pojedinačno i da ne ugrožava zdravlje bolesnika. Zavisno od vrste oboljenja i težine bolesti kineziterapija (uz ostale vidove fizikalnih terapija) može da se sprovodi u domovima zdravlja, u bolnicama (rana rehabilitacija), ili u specijalizovanim ustanovama i centrima za rehabilitaciju, kao što je na primjer "Banja Vrućica".

NN: Koje pogodnosti nudi Zdravstveno-turistički centar "Banja Vrućica" za poboljšanje fizičke aktivnosti?

DUMANOVIĆ: Sa umjerenokontinentalnom klimom i uređenim cvjetnim parkovima, kao i uređenim šumskim stazama za šetanje, biciklizam i nordijsko hodanje, sportskim terenima na otvorenom, moderno uređenom fitness teretanom i otvorenim i zatvorenim rekreativnim bazenom, "Banja Vrućica" predstavlja idealno mjesto za održavanje fizičke aktivnosti. U kompleksu "Banje Vrućice" svim gostima i posjetiocima na raspolaganju su uređene staze za trčanje, šetanje i biciklizam, koje se prostiru na dužini od sedam kilometara. Osim što pozitivno utiče na fizički izgled čovjeka, boravak u prirodi pozitivno djeluje i na sve ostale aspekte čovjekovog organizma. Svjež i čist vazduh, netaknuta priroda, mir i tišina i udaljenost od saobraćaja za svakog gosta ili posjetioca su idealni za šetanje, hodanje ili trčanje. U sklopu hotela "Kardial" nalazi se i savremeno opremljen Medical&Wellness centar, koji se prostire na 1.600 metara kvadratnih i najveći je wellness centar u BiH. Gosti hotela i ostali posjetioci mogu da poboljšaju svoju fizičku aktivnost plivanjem na otvorenom i zatvorenom rekreativnim bazenu, te mogu da vježbaju u moderno opremljenoj fitness teretani. U sklopu fitness centra gosti mogu ojačati svoje tijelo korišćenjem najsavremenijih sprava za pojedinačne i grupne fitness programe, programe za razvoj snage, fleksibilnosti, te kardiofitness programe. Podvodne masaže, slapovi i gejziri koji se nalaze u sklopu bazenskog kompleksa savršeno djeluju na sveukupno zdravlje čovjeka. Takođe, bitno je naglasiti da u sklopu wellness centra imamo i zatvoreni bazen sa termomineralnom vodom koji će svakoj osobi pružiti neophodne uslove za oporavak od kardiovaskularnih i fizijatrijsko-reumatoloških oboljenja, kao i oslobađanje od stresa.

Trka zdravlja - svi su dobro došli

S ciljem da obogati svoju turističku ponudu, ali i da promoviše zdravlje i aktivan životni stil, ZTC "Banja Vrućica" sutra prvi put organizuje "Trku zdravlja", sportski događaj međunarodnog karaktera.

Organizatori pozivaju naše čitaoce da im se pridruže na ovoj manifestaciji takmičarskog karaktera.

"Cilj nam je okupiti što veći broj učesnika i simpatizera iz zemlje i regiona, koji će uzimanjem učešća u trci uveličati ovaj događaj te ga učiniti, nadamo se, simbolom 'Banje Vrućice', grada Teslića i manifestacijom koja će se tradicionalno održavati od ove, svake naredne godine", poručuju organizatori.

"Trka zdravlja" sastoji se od dvije trke, i to: trke na 10 km i pet km, te "Fun Runa" na kratkoj stazi kroz kompleks ZTC "Banja Vrućica" dužinom od jednog kilometra.

Trke od pet i 10 kilometara namijenjene su profesionalnim, poluprofesionalnim trkačima i rekreativcima, a "Fun Run" je namijenjen za sve zainteresovane, djecu i odrasle, a posebno za goste ZTC "Banja Vrućica", kao jedna sasvim nova aktivnost rekreativnog, turističkog, ali i takmičarskog karaktera.

Najavljeno je da će manifestaciji prisustvovati i Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, kao i ostali mnogobrojni gosti.