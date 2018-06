Dragičević: Očekujem da Anketni odbor slučaj Davida okarakteriše kao teško ubistvo

BANJALUKA - Danas je 69. dan kako se okupljamo, a još ništa nismo dobili, rekao je na Trgu Krajine Davor Dragicević, otac tragično nastradalog Davida.

Kažete da je konferencija bila greška, otimanje, mučenje, silovanje i teško ubistvo Davida je isto bila greška – poručio je on i dodao: “Je’l mi možete vratiti Đakca, mog Davida, Teodorinog Davida”.



Dragičević je rekao da u utorak očekuje da Anketni odbor okarakteriše slučaj kao teško ubistvo njegovog sina.



- Morate brzo reagovati ako vam je stalo do Banjaluke, građana i RS. To je surova istina, To nam treba da krenemo. I dalje imam samo potvrdu o smrti – rekao je on.



Davor je večeres istakao da će biti ekshumacija Davidovog tijela.



-Ako ne budu dali sam ću ga iskopati i odnijeti – poručio je on.



Zbog vrućina, termin okupljanja skupa “Pravda za Davida” pomjeren je, te će od ponedjeljka okupljanja na Trgu Krajine biti od 19.30 časova.



I pored velike vrućine građani su i danas na trgu pružili podršku Davoru u njegovoj borbi. Čitana su i pisma koja su dobijali u grupi.



Skup je kao i svaki dan završen Davidovom pjesmom koju su svi pjevali u glas, podignutih pesnica.



Skupovi Pravda za Davida održani su i Rogatici, Derventi i Kneževu.

