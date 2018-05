Dragičević u Sarajevu: Ubice nemaju ni vjeru ni naciju

SARAJEVO - Nekoliko stotina ljudi okupilo se na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu kako bi tražilo pravdu zbog tragičnih smrti mladića Davida Dragičevića iz Banjaluke i Dženana Memića iz Sarajeva, koji je stradao prije dvije godine.

Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, je na početku svog obraćanja pozdravio sve okupljene bez obzira na vjeru i naciju.

"Ja sam Davor Dragičević, otac brutalno ubijenog, masakriranog, pet-šest dana drženog i mučenog Davida. Ubice mog sina su Srbi, šta bi bilo da su druge vjere, mogu tek da zamisilim. Zločinci i ubice nemaju ni vjeru ni naciju, oni imaju samo svoj interes", rekao je Dragičević.

On je kazao da je došao u Sarajevo da pruži podršku Murizu Memiću, ocu stradalog Dženana Memića, ali da pruži podršku i svim građanima.

"Ovdje sam da pružim i vama podršku da ne ćutite više, da ne gledate šta rade. To su sotone, ubice i kriminalci, ako vi hoćete da živite sa njima, dobro, ja neću, ljudi oko mene neće, grupa Pravda za Davida neće", rekao je Davidov otac.

Ponovio je da je šest dana tražio sina.

"Dženan Memić je imao svog babu, Davor Dragičević je imao svog oca. Muriz je vidio svog Dženana da je ubijen, ja sam vidio 25. 3. da je David unakažen, silovan, ubijen, brutalno mučen. Šest dana sam tražio dijete, nisu ga pustili živog da mu vidam rane. Tražim sva imena, jataka, saučesnika, ubica, egzekutora", naglasio je Dragičević.

Rekao je da neće ići sa Trga Krajine u Banjaluci dok se ne otkrije istina o smrti njegovog sina.

"Molim vas, dajte podršku Murizu. Sarajevo probudi se, Federacijo probudi se, Republiko Srpska probudi se! Ako me ubiju, ima ko da nastavi moj posao. Ja odgovorno tvrdim da u ovoj državi ne rade ništa osim što štite sebe i ljude oko sebe. Moje dijete je ubio sistem od 1996. godine. Djeca su naša budućnost. Radi njihove budućnosti moramo stati svi zajedno protiv kriminalaca, ubica i sotona", rekao je Davor Dragičević okupljenim građanima u Sarajevu.

Nakon Dragičevića, prisutnima se obratio i Muriz Memić, otac stradalog Dženana Memića, koji je u svom obraćanju više puta prozvao tužiteljku Kantonalnog tužilaštva Dalilu Burzić.

"Zar treba pravdu tražiti ulica. U ovoj državi nema pravde. Kantonalno tužilaštvo je sve uradilo da se ne pronađu ubice mog sina. Oni su lutali u istrazi tri puta. Ja ne lutam. Ja imam sve dokaze, od sada sam ja glavni tužilac, a Dalila Burzić se boji svojih dokaza. Pozivam je da se preda, nju i svih devet tužioca koji su radili na ovom predmetu", istakao je Memić.

Kazao je da je razočaran i u rad Suda, koji, kako je naveo, neće da da naredbu da se uzmu i ostali dokazi.

"Vještak Ševal Kovačević, koji je učinio najviše zla ovom slučaju, on je izmislio ovu saobraćajnu nesreću. Doktor Mirsad Kulić je dokazao da je ona izmišljena. Sud je izdao naredbu doktoru Željku Karanu, dala mu dokumentaciju, tri mjeseca je bila u Banjaluci. Karan je počeo dobro na vještačenju, a onda mu je tužilac na ročištu rekao 'šta to radiš', pa je počeo zamotavati", prisjetio se Dženanov otac.

On je pozvao Visoki sudski i tužilački savjet da ga primi, na šta čeka dvije godine.

"Od njih sam dobio preko 30 obećanja, hoće da nagrade Burzićevu da bude sudija Suda BiH. Ako do petka ne prime mene i mog advokata, od iduće sedmice pravim šatorsko naselje ispred suda BiH. Dvije godine izjavljujem da je ovo organizovana kriminalna organizacija, na čelu sa Dalilom Burzić", kazao je Memić.

Kako je rekao, od njega svi traže da kaže ime ubice, ali da to ne treba on raditi.

"Kada sam na jednim protestima rekao da pušem ubici za vrat, od tada znam ko je ubica. Ne mogu ja dovesti ubicu pred sud, to neka radi Tužilaštvo, a mene država goni da ja ovo riješim na svoj način, ako ne može pravno, riješićemo na drugi način", istakao je Muriz Memić.

Ovom prilikom, on se obratio i Bakiru Izetebogiviću, članu Predsjedništva BiH i predsjedniku SDA-a.

"Neku noć je skupio omladinu na Ilidži, Bakire, gdje je moj Dženan. Ti znaš da on tebe ne bi izdao. Vidio si njegove slike. Poslija tog skupa si otišao veličati ratnog profitera Aliju Budnju. Taj ratni profiter je izbrisao snimak koji bi meni puno značio u istrazi, je li to dobar komšija ili su to begovi", zapitao je Memić.

Na skupu u Sarajevu obratili su se i Arijana Memić, Dženanova sestra, Amir Agić, otac Selme Agić, koja je sa drugaricom Editom Malkoč poginula u saobraćajoj nesreći u Sarajevu 10. oktobra 2016. godine, te Ifet Feraget, advokat porodice Memić, koji je iznio brojne kritike na rad sarajevskog Tužilaštva.

Istovremeno, na Trgu Krajine u Banjluci je 51. veče zaredom održan skup građana koji traže pravdu za Davida Dragičevića, a sa kojeg je poručeno da samo pravda i istina mogu ujediniti Sarajevo i Banjaluku.

Podsjećamo, 8. februara 2016. godine, Dženan Memić je stradao dok je s djevojkom Alisom šetao Velikom alejom na Ilidži. Memić je sedam dana kasnije preminuo na KCUS-u, a od tada traju velika istraga i suđenje u slučaju njegove tragične smrti. Dženanov otac i advokat optužuju kantonalno tužilaštvo da zbog korupcije opstruiše cijeli slučaj već dvije godine. Iz Tužilaštva kažu da su optužili dvije osobe protiv kojih se vodi sudski postupak.

Tijelo Davida Dragičevića pronađeno je 24. marta u rijeci Crkvena, nakon šest dana potrage. Prema zvaničnom izvještaju o smrti, 21-godišnji David se utopio u rijeci, dok njegov otac i porodica tvrde da je on ubijen.

Povodom ovog slučaja je 10. maja formiran i Anketni odbor Narodne skupštine RS, kojim presjedava Branislav Borenović, a prva sjednica biće održana u petak.