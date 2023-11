Dragoslav Mićević 27 godina nosi plavu uniformu MUP-a RS

FOČA - Policijski službenik Dragoslav Mićević iz Foče uskoro odlazi u zasluženu penziju, a kako kažu njegove kolege iz Policijske uprave Foča, iza njega je izuzetno uspješna karijera i čitav radni vijek se prema plavoj uniformi odnosio sa poštovanjem i integritetom.

Da se nikada nije pokajao zbog svog poziva, potvrdio je u razgovoru za "Nezavisne novine" ovaj Fočak, koji sa glasom punim ponosa govori o policijskoj službi, radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova i samoj Republici Srpskoj.

Mićević kaže da je veći dio svog života posvetio odbrani i stvaranju Republike Srpske, nagrađivan je za svoj rad u službi mnogo puta, veliki je poznavalac vatrenog oružja, od teoretskog dijela i obuke do rukovanja, dobrovoljni je davalac krvi, a najveća mu je nagrada kada ljudima pomogne, jer, kako kaže, to se i očekuje od policijskih službenika.

"Kategorisan sam kao borac prve kategorije i u tom ratnom periodu jedan dio sam bio u MUP-u, a jedan dio u Vojsci Republike Srpske. Imao sam tu privilegiju ili sreću da moj poslijeratni staž u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske krene 21. novembra 1996. godine, baš na Aranđelovdan i krsnu slavu MUP-a. Ove godine ću sa kolegama proslaviti našu slavu, ali i punih 27 godina kako sam aktivni policijski službenik", priča Mićević, koji je zaposlen u Policijskoj upravi Foča.

Dodaje da je policijski poziv poseban i čestit, a, kako kaže, mlađim kolegama često ističe da moraju da shvate i poštuju ulogu starijih generacija, koje su dale značajan doprinos u stvaranju i formiranju Republike Srpske.

"Uvijek kažem mlađim kolegama da posao i radne zadatke obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima službe, da budu uzorni u svom kolektivu i uče od starijih kolega. Omladina u policiji je dobra, ali trebaju još da se kale, edukuju, a za to danas imaju bolje predispozicije, tehničkog i materijalnog karaktera, nego što je moja generacija imala. Uvijek im kažem da moraju da ulažu u sebe, budu servis građanima i da ne urade nešto loše i ne ukaljaju ugled MUP-a i organizacione jedinice u kojoj rade", smatra Milćević.

Dodaje da Centar za obuku MUP-a RS u Zalužanima kod Banjaluke daje odlične rezultate i mladi tamo imaju priliku da stasaju u odlične policijske službenike.

"Ovo je posao koji zahtijeva da se radi i na minus 30, kada smo i zatrpani snijegom, za vrijeme poplava, požara. U sjećanju mi je ostala i jedna od naših akcija spasavanja u mjestu Handići, u avgustu 2017. godine. Bio je ogroman požar, na oko tri kilometra od Foče, i prijetio je da ugrozi kuće i pomoćne objekte. Tada su pripadnici PU Foča odigrali veliku ulogu u spasavanju i to je nešto što ćemo moje kolege i ja pamtiti čitav život", kaže Mićević.

Napominje da je u svojoj dugogodišnjoj i bogatoj karijeri obučio mnoge mlađe kolege koje je uvodio u službu, a kako kaže, uvijek je sa uživanjem vještine policijskog posla prenosio i na učenike u sklopu održavanja "Dana otvorenih vrata".

"U posljednje vrijeme ima mnogo mladih djevojaka i momaka koji su izabrali ovaj častan poziv, završili su kurseve, fakultete, odlučili su da budu policajci, a ja ih se sjećam još dok su bili u đačkim klupama. Mnogi kažu da sam ih ja inspirisao i naravno da me to čini ponosnim, jer to su budući inspektori i inspektorke koji će pošteno da obavljaju poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske", ističe Mićević i napominje da u MUP-u nema polne diskriminacije.

Mlađim kolegama savjetuje da slušaju savjete starijih i iskusnijih i da ono što je njegova generacija radila i gradila i oni nastave.

"Biće mi drago i kada odem u penziju da me se mlađe kolege sjete, kao i mojih savjeta, obuke, i da kroz svoj pošten rad čuvaju i moju zaostavštinu i sjećanje na mene i godine koje sam proveo u MUP-u RS", smatra Mićević.

Nakon posla i nakon što skine svoju plavu uniformu Mićević pronađe vremena i za prirodu, planinu, a već dugo godina je i radio-amater i član Radio-amaterskog kluba "Kmur" u Foči.

"Za vrijeme rata radio-amateri su bili od velikog značaja, prenosili smo dobre vijesti ljudima, i svi su se na nas oslanjali za informacije. Srećom, uskoro odlazim u penziju, pa ću imati više vremena da se posvetim hobijima. U okolini Foče imamo prelijepe prirodne ljepote nacionalnog parka, a u neposrednoj blizini grada je i Čelebićki plato. Ma gdje god da krenete okružuju vas rijeke, jezera i netaknuta priroda. Bogati smo prirodnim resursima i potencijalom koji mogu da privuku turiste", kaže Mićević uz osmijeh.

