Druga faza izgradnje duhovnog centra Mrkonjići uveliko u toku

TREBINJE - Radovi na drugoj fazi izgradnje duhovnog centra Mrkonjići, u rodnom selu svetog Vasilija, teku planiranom dinamikom, a konačni završetak se očekuje do sredine 2025. godine, rečeno je u građevinskoj firmi "Porobić" d.o.o., koja izvodi radove.

Zoran Porobić, direktor ove firme, informisao je o tome gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića, koji je obišao Mrkonjiće i rekao da je trenutno sklopljen ugovor na 1,75 miliona maraka sa PDV-om, ali će se izdvajati još.

Porobić je pokazao Ćuriću suterenski, armiranobetonski nivo koji je već urađen i u kojem je galerija, suvenirnica, mokri čvor, a zajedno su obišli i radove na pripremi centralnog platoa, takozvani novi nula.

"To je centralni plato za socijalna zbivanja u ovom kompleksu, a naš cilj je da u narednih par mjeseci uradimo kompletan armiranobetonski skelet na cijelom kompleksu, da bismo kasnije ušli u najkompleksniji dio projekta, a to su kamenopolagački kamenorezački radovi, kojih ima jako puno i čine oko 60 do 70 odsto ukupne investicije", pojasnio je Porobić.

Govoreći o zahtjevnosti poslova, on kaže da je teren jako tvrd, ali da to ne pravi dodatni problem, već je problem u strmini terena, odnosno u kaskadnom tlu.

Osim centralnog dijela kompleksa, ostaje da se uradi i jedna kula, odnosno vidikovac i podrazumijevaće tri sprata.

"Ovo će biti najreprezentativniji objekat, a u njemu se nalazi riznica, gostionica i sama kula, koja podrazumijeva tri sprata i visinu od 12 metara, a na najvišoj etaži je planiran amfiteatar sa velikom binom za razne manifestacije", kaže Porobić, iznoseći planove da se armiranobetonski dio okonča za dva do tri mjeseca, a rok za završetak svih spoljnih i unutrašnjih radova je 400 dana.

Pojašnjavajući da u duhovnom centru Mrkonjići, kao metohu Petropavlovog manastira, svakodnevno borave monahinje iz Petrovog Polja, Ćurić kaže da upravo ovo sestrinstvo, ali i ostali sveštenici i vladika Dimitrije, iniciraju poslove u Mrkonjićima, jer oni najbolje znaju šta je ovdje najneophodnije.

"Sretni smo da je urađen ovaj donji kompleks sa crkvom i konakom, a trenutno se radi kompleks vidikovca, što je takozvana druga faza, ali postoji i treća, za koju smo planirali uraditi još neke sadržaje koje ćemo dogovoriti sa sestrinstvom i vladikom, kao i parking prostor pored magistralnog puta Trebinje – Ljubinje", rekao je Ćurić.

On je podsjetio da je Vlada Srbije na samom početku ovaj projekat podržala sa 400.000 evra, ali je i Vlada RS izdvojila oko 800.000 KM, te grad Trebinje kreditnih sredstava 900.000 KM, kao i "Elektroprivreda RS" 600.000 KM.

"Ono što još, prema nekim procjenama, nedostaje za završetak cijelog kompleksa jeste oko 400.000 maraka, a ta sredstva smo planirali iz kredita", dodao je Ćurić, naglasivši da se radi tako da ovo bude objekat za primjer, da se ne bi desilo da nešto nedostaje.

Iznad sela Mrkonjići se nalazi lokalitet koji se zove Ostrog, poput mjesta vječnog počinka svetog Vasilija kod Nikšića, a na tom lokalitetu je pećina do koje vodi uska i strma stazica, sa dijelom koji čak ima i stepenice, pa se u dogledno vrijeme i ovo mjesto planira spojiti sa Mrkonjićima.

