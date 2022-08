Druženje u Infinity grupaciji: Prvačići došli da vide gdje im rade mame i tate

Ovo mi je najbolji dan u životu, uzviknula je šestogodišnja Tara, od septembra prvačić, čim je ušla u kancelariju u kojoj njen tata radi. Sa svojim vršnjacima, oduševljeno je zavirivala u svaki ćošak kompanije Prointer ITSS, članice Infinity Intrenational Group, koja je ugostila djecu svojih zasposlenih.

Ništa manje oduševljen nije bio ni Vuk, čija mama radi u ovoj kompaniji, ali je konstatovao da će on, ipak, raditi nešto drugo.

"Ja ću biti jutjuber", objasnio je Vuk i dobio aplauz.

Šestogodišnja Milica misli drugačije. Ona bi da bude kao tata koji, kaže, nešto piše na računaru. Za razliku od nje, Danilo, koji je došao u posjetu mami, nije se bavio budućim poslom, već poklonom koji je dobio. Poklon bon će, odmah je saopštio, iskoristiti da kupi ajfon 13.

Tako je uz poklone i u sjajnoj atmosferi, više od dvadesetoro prvačića čiji roditelji rade u kompanijama koje čine Infinity International Group, prvi put otkrilo gdje to svakog jutra idu mama ili tata i kako njihov posao izgleda. Osim po Prointeru, mališani su radoznalo zavirivali i po kancelarijama u Kalderi i sjedištu Infinity grupacije, a onda su svojim roditeljima i domaćinima uzvratili poklonima - ostavili su im svoje crteže, da ukrase radni prostor.

"Svakako su nam ga danas ukrasili", kaže Jovana Tankosić, GIS konsultant u Prointeru i otkriva da je njen prvačić svima pričao kako njegova mama radi u velikoj zgradi na računaru.

Često je pitao kada će sa mnom na posao, jer mu ono što radim nije baš najjasnije, sa osmijehom kaže Jovana. I, eto, želja mu se ostvarila.

"Često me pitao zašto nisam teta u vrtiću ili doktorica, jer do sada nije imao priliku da provede sa mnom dio radnog dana, da stekne neku sliku o mom poslu i radnom mjestu. Drago mi je što je upoznao moje kolege i okruženje u kojem njegova mama provodi trećinu svoga dana kada je on u vrtiću, a još malo i u školi. Obradovao se što je ovdje upoznao i svoje vršnjake, a zabava koju im je kompanija organizovala je posebna priča", kaže Jovana.

Otkriva da bi voljela da ovo postane tradicija i da je ponosna što kompanija u kojoj radi uvijek brine o porodicama svojih zaposlenih.

"Uvijek se nešto dešava, posebno za praznike i u sedmici djeteta, ali ova inicijativa me baš oduševila. Zadovoljstvo je raditi u kompaniji koja pored toga što izuzetno vrednuje rad, upornost i obrazovanje svakog svog zaposlenog, misli i na ovaj dio naše svakodnevice i života", kaže Jovana.

"Upravo je ovaj period kad djeca prvi put kreću u školu zahtjevan, pa i pomalo stresan za svaku porodicu i zato nam je bila želja da naše zaposlene i njihove prvačiće posebno podržimo", kaže Ivana Živković, menadžer za ljudske resurse u Infinity grupaciji.

Ona dodaje da je to, zapravo, jedna od značajnijih razvojnih faza porodice i veoma je važno da se u nju uđe na najbolji mogući način.

"Za naše prvačiće obezbijedili smo poklon bon, za kupovinu prve školske opreme. Takođe, sve kompanije u Grupaciji su istog dana imale prijem prvačića u svojim kompanijama, tako da su novopečeni školarci imali priliku da se upoznaju sa radnim mjestima svojih roditelja i da steknu širu sliku o svemu tome. Njihov dolazak je unio neku novu energiju u naš radni dan, a i roditelji su bili srećni što su djeca imala priliku da vide gdje oni to provode radno vrijeme. Tako smo ih sve zajedno ohrabrili i pokazali da smo tu za njih. Kao Grupacija, njegujemo porodične vrijednosti i ovo je samo jedan od načina na koji podržavamo naše radnike i njihove porodice", kaže Ivana.

Klincima se ova posjeta toliko dopala, pa roditelji u šali dodaju da "strahuju" samo od jedne stvari. Sad će ih sve češće pitati - a kad ću ići s tobom na posao.