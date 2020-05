Državljani BiH koji žele ići u Hrvatsku moraju popuniti onlajn obrazac

Ministarstvo unutrašnjih poslova i ministarstvo turizma Hrvatske su s ciljem efikasnog prelaska granice otvorili posebnu veb stranicu koju svi građani BiH trebaju popuniti onlajn prije nego krenu na put u ovu zemlju.

Kako je za portal Klix.ba potvrdio savjetnik direktora GP BiH Svevlad Hofman na toj posebnoj stranici se nalazi onlajn obrazac u koji se upisuju svi podaci koji se uobičajeno traže tokom prelaska granice.

"Onog trenutka kada policajac na granici skenira pasoš bh. državljanina, automatski ga sistem poveže sa svim ranije upisanim podacima u tom onlajn obrascu. To bh. državljani trebaju obaviti prije nego krenu na put, dakle, treba popuniti web obrazac i proslijediti ga na adresu MUP-a Republike Hrvatske", pojasnio je Hofman.

Kako je dodao na taj način će se brže i jednostavnije preći granica bez problema.

"To ne znači da neće moći prijeći granicu onaj koji nije popunio onlajn obrazac, međutim, to će za njega prouzročiti dodatno zadržavanje jer će on biti privremeno uklonjen s trake i onda će ga morati ručno popunjavati. I zaista ukoliko bude takvih više ljudi onda će zaista biti velika gužva. Nakon toga će ga policajac unijeti u njihov sistem, a putnik će sve vrijeme morati čekati dok se završi taj proces", naglasio je Hofmnn.

Ova odluka je već na snazi, a Hofman je napomenuo da svi ostali uslovi i dalje važe kada je riječ o ulasku u Hrvatsku.

"Uz popunjavanje ovog obrasca neophodan je pasoš i ako se radi o turističkoj posjeti, neophodna je potvrda o rezervaciji hotelskog ili nekog drugog privatnog smještaja. Isto tako ako je riječ o poslovnoj posjeti potrebno je pozivno pismo tog poslovnog subjekta u Hrvatskoj", zaključio je Hofman.