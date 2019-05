Državljanin BiH ne zaboravlja rodni kraj: Donacijama obnavlja medicinski vozni park

GLAMOČ - Ma gdje se nalazili, državljani Bosne i Hercegovine ne zaboravljaju svoj rodni kraj.

Jedan od njih, porijeklom iz Glamoča, dr. Edhem Kobilić osnovao je i fondaciju "Bosanska bašta" kako bi lakše prikupljao i slao pomoć u domovinu, piše Večernji list BiH.

Dr. Kobilić davno je otišao iz rodnog Glamoča. Nakon Beograda, Novog Sada i Banjaluke gdje je do početka prošlog rata radio kao specijalist medicine rada, sticajem nesretnih okolnosti, kako je kazao, završio je u Švajcarskoj. Tamo je dočekao i penziju.

" U Švicarskoj sam jedno vrijeme imao problema da se uopće profesionalno počnem baviti svojim zvanjem, ali sam bio uporan i uspio sam to u Luganu u Kardiokirurškom centru. Završio sam i specijalizaciju iz psihosomatske psihosocijalne medicine. Shvatio sam da pristup suvremene medicine u kojoj se sve svodi na lijek nije rješenje ni pravi put k izlječenju. U pristupu pacijentu morate mu objasniti što je cilj liječenja. Na kraju to rezultira puno boljim rezultatima od sterilnog pristupa bolesniku jer vi morate doživjeti pacijenta kao nekoga tko u svom obiteljskom okruženju pati ako je bolestan, ali pati i njegova obitelj", govori dr, Kobilić te dodaje da ga je to motivsalo da nakon rata pomaže u BiH kako bi se podigla kultura zdravlja i nivo življenja.

Sastavni dio toga su i donacije u opremi koje su mu kolege iz svih medicinskih centara u Švajcarskoj davale, jer se, primjerice, kardio-mobilno vozilo namijenjeno hitnom zbrinjavanju bolesnika i unesrećenih, koje je dovezao Domu zdravlja Glamoč, otpisuje već nakon sedam godina.

Slično vozilo ranije je dobila Županijska bolnica u Bihaću.

Obnavljanje voznog parka u BiH rezultat je saradnje fondacija Croce Verde iz Lugana i Bosanska bašta, a u obje je dr. Kobilić.

"Glamoč je depopulizirano područje koje ima potrebu posebno za ljude u starijoj dobi za adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Osnovni cilj u mom pristupu liječenju je da medicina ne smije biti na dva kolosijeka, nego da to treba biti medicina koja daje jednaka prava svim građanima BiH, posebice marginaliziranim kao što su povratnici i starije stanovništvo ruralnih područja", govori dr. Kobilić.

Kako je vozilo došlo na pravu adresu, potvrđuje i v.d. direktor DZ-a Glamoč dr. Mladenke Rončević.

"Ovo vozilo će nam mnogo značiti s obzirom na to da su ona koja trenutačno koristimo dotrajala, veoma često u kvaru, a imamo pacijente udaljene 20-30 km od Doma zdravlja. I što reći, jedino se zahvaliti dr. Edhemu što nije zaboravio svoj rodni kraj", kazala je.

Donatorima, a najviše svom zemljaku, u opštini su iznimno zahvalni.

Sve brzo dogovoreno

" U jednom običnom telefonskom razgovoru mi smo to dogovorili i evo, na kraju je sve realizirano. Meni ne preostaje ništa drugo nego zahvaliti doktoru", kazao je opštinski načelnik Nebojša Radivojša.

Glamočki Dom zdravlja svrstao se među rijetke zdravstvene ustanove u BiH koje imaju kardio-vozilo, u kojemu je dodano i posebno nosilo za teške traume leđne kralježnice, odnosno njenog stupa.

(NN/večernji.hr)