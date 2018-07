Dubičanin ponosni vlasnik mercedesa 300 iz 1973.

KOZARSKA DUBICA - Ljuban Ćuk iz Kozarske Dubice ponosni je vlasnik mercedesa 300 iz 1973, koji danas izgleda kao da je upravo izašao ispod tvorničkog čekića, i kaže kako svome oldtajmeru duguje sve što je stekao u životu.

"Kupio sam ga daleke 1978. godine u Švajcarskoj, potom sam s njim počeo taksirati i tim poslom sam se bavio punih dvadeset godina. 'Merdžo' mi je napravio dvije kuće, zahvaljujući njemu sam kupio još tri automobila i naposlijetku zaradio mi je penziju. Sada s njim obilazim gradove u regionu, učestvujem na druženjima vlasnika oldtajmera i dobro se provodim", kaže Ćuk za "Nezavisne".

Dodaje kako se radi o karavan verziji, a automobil je do danas prešao preko 760.000 kilometara.

"Nikada me nije iznevjerio niti ostavio na putu, s njim sam zaradio velike pare, jer je taksiranje u Švajcarskoj isplativ posao. Prevezao je tone stvari i raznog materijala i dugujem mu sve što imam u životu", objašnjava Ćuk.

Kaže kako za stanje svoga mercedesa dobija samo pohvale, jer automobil savršeno izgleda, počevši od limarije pa do motora.

"Vjerujte, gdje god odem, ljudi prilaze, dive se i čestitaju. Automobil je garažiran i ne trpim da na njemu ima i najmanja packa. Motor redovno servisiram, a u prtljažniku imam alat i brojne dijelove ukoliko se ukaže potreba da se interveniše na samom putu", kaže Ćuk.

Dodaje kako se od svoga ljubimca nikada neće rastati te potvrđuje staru izreku da je automobil kao član porodice.

"Moja supruga i sinovi se ponekad ljute što mu posvećujem toliko pažnje, stalno ga lickam i dotjerujem, ali to je jednostavno jače od mene", ponosno kaže vlasnik. Dodaje kako svoga mercedesa danas koristi samo za pomenuta druženja, a u posljednje vrijeme dosta ljudi se interesuje da ga iznajme za svadbe ili slične događaje.

"Sjećam se kako su me kolege u Švajcarskoj često zadirkivale da ću svojom brigom uništiti automobilsku industriju jer ne dam da se auto pokvari ili da mu nešto bude, pa se neće prodavati novi automobili", prisjeća se Ćuk.

Kaže kako je do sada imao nekoliko ozbiljnih ponuda da proda svoga mercedesa, ali dodaje kako je on za njega više od automobila i da će se s njim družiti do kraja života.