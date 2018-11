Dubičanka usvojila četvoro djece: Ne bih mogla zamisliti život bez njih

Snježana i Goran Samardžija iz Kozarske Dubice, nakon višegodišnjih problema sa sterilitetom doživjeli su mnogo razočarenja. Kada su pomislili da njihov život neće imati smisla, odlučili su se na usvajanje djece. Sada ih imaju četvoro.

"U razgovoru u autu moj suprug kaže: Šta ćemo dalje? Kad nemamo rješenje za potomstvo, ja gledam njega i kažem: pa ne znam šta misliš šta dalje, hoćemo li se rastajati ili ostati zajedno? Ja ga pogledam, a Bože nije to razlog da se rastanemo, ima rješenje , rješenje uvijek postoji – odlučili smo da usvojimo dijete", priča ponosna majka Snježana za portal dnevnick.com.

Kuću Samardžija prvo je ispunio smijeh tada male Gorane, a nedugo za njom došlo je još troje djece.

"Kad mi je socijalna radnica rekla na telefon da je Nikola dijete sa posebnim potrebama, ja joj kažem dobro, a da li on samostalno hoda, kaže da, da li može da se hrani, može, pa dobro. Oni su rekli na sedam dana da on bude kod nas i mi Bože tih sedam dana se navršava sad će nam otići Nikola. Mi svi jedno po jedno izlazimo pa plačemo, eto dolazi vrijeme sad Nikola mora ići, međutim njegova majka je preminula u bolnici u Prijedoru, da bi oni nas pitali da li smo mi za to da on ostane kod nas? – ma kako da ne , mi smo se bojali da će on da ode", kaže Snježana.

Ova hrabra majka priča da su joj djeca sve i da teško podnosi kad je razdvojena od njih.

"Ne bih mogla zamisliti život bez njih , nikako sad, ne treba mi život bez njih uopšte", kaže Snježana.

Međusobna ljubav srušila je sve prepreke koje je imala ova porodica. Snježana je u dubini duše znala da je porodica najvažnija i da bez djece ona u pravom smislu riječi nikada ne bi bila potpuna.

Svima koji nisu u mogućnosti da postanu biološki roditelji savjetuje da usvoje dijete jer je to kaže nešto najljepše u životu, ostvariti se kao roditelj.

(dnevnick.com)