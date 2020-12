Dug javnog sektora povećan za 10 miliona

BANJALUKA - Ukupna potraživanja Fonda PIO zaključno sa septembrom ove godine iznose 481,4 miliona KM, od čega se na dug javnog sektora odnosi 196,1 milion KM ili 10 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine, kada je javni sektor dugovao 186,1 milion KM.

Ono što je zanimljivo jeste da je ukupno ove godine za prvih devet mjeseci u odnosu na isti period prošle godine, iako je broj osiguranika smanjen za oko 2.820, uplaćeno 25,2 miliona KM doprinosa više.

"Malo jeste čudno da je više prihoda ako znamo da je broj osiguranika manji, ali to je zato što je Vlada RS na sebe preuzela obavezu isplate plate, poreza i doprinosa za određene kategorije i to je redovno radila. Prije pandemije ti poslodavci su uglavnom koristili zakonsku mogućnost da doprinose plate 60. dan, a sada je to išlo odmah i zato imamo činjenicu da je u ovih prvih devet mjeseci uplaćeno više doprinosa nego godinu ranije kad nije bilo pandemije. Isti trend nastavljen je i kasnije i vjerujemo da neće doći do smanjenja", rekao je za "Nezavisne" Tihomir Joksimović, portparol Fonda PIO Republike Srpske.

Prema podacima Fonda PIO, zaključno sa 30. septembrom ove godine, bilo je 313.707 osiguranika, dok je zaključno sa 30. septembrom 2019. godine bilo 316.527 osiguranika. U prvih devet mjeseci prošle godine uplaćeno je ukupno 654.324.735 KM po osnovu doprinosa za PIO, a u istom periodu ove godine 679.594.157 KM.

Kada je riječ o dugovanjima prema Fondu PIO, ona zaključno sa 30. septembrom iznose 481,4 miliona KM i za oko 34.000 KM je manji nego u prvih devet mjeseci prošle godine. Zabrinjava da dug javnih ustanova, prije svega zdravstvenih, i dalje raste pa je u prvih devet mjeseci ove godine za 10 miliona KM veći nego u istom periodu prošle godine. Ubjedljivo najviše duguju javne zdravstvene ustanove, i to 142 miliona KM, i ovaj dug u odnosu na kraj septembra 2019. godine veći je za pet miliona KM.

Svoj dug po osnovu doprinosa za Fond PIO povećale su i lokalne zajednice, i to za više od 900.000 KM, dok su preduzeća čiji je osnivač opština ili grad dug povećale za više od milion KM. Ništa bolja situacija nije ni kada su u pitanju preduzeća u kojima je država većinski vlasnik, koja su svoj dug po osnovu doprinosa za PIO povećala sa 37,6 miliona KM na 42 miliona KM.

"U tim dugovanjima najmanje je dugova vezano za upravu. Najveći dio njih se odnosi na zdravstvene ustanove, ali oni to sve knjiže kao javni sektor. Uprava je tu najmanje, a praksa je posljednjih godina takva da kada se desi da radnik treba ići u penziju, za njega se izmire doprinosi i to tako godinama funkcioniše. To nije normalno, posebno ako se zna da smo krivičnim zakonom definisali da je neuplaćivanje doprinosa krivično djelo", rekao je za "Nezavisne" Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave.

Za razliku od javnog sektora, privatni sektor uglavnom je smanjio svoja dugovanja po osnovu doprinosa za Fond PIO pa je tako dug privatnih preduzeća na kraju septembra ove godine iznosio 115,4 miliona KM, a godinu dana ranije taj dug iznosio je 122 miliona KM. Takođe, i preduzeća iz oblasti kožarske i tekstilne industrije značajno su smanjila svoj dug. Ona su na kraju septembra 2019. godine dugovala 7,3 miliona KM, a na kraju septembra ove godine njihova dugovanja iznose 4,7 miliona KM.