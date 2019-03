Dugovanja u Unsko-sanskom kantonu dostigla godišnji budžet

​BIHAĆ - Finansijska situacija u Unsko-sanskom kantonu je izuzetno teška, jer se prihodi kojima se puni kantonalni budžet neprestano smanjuju, a istovremeno budžetski rashodi sve su veći.

Prema riječima Vedrana Prše, ministra finansija u Vladi USK, situaciju komplikuju i ogromni naslijeđeni dugovi iz prethodnih godina.

"Kada je riječ o kreditnim obavezama, one se kreću u iznosu od oko 70 miliona maraka, dok se 78 miliona odnosi na neizvršene sudske presude i to bez uvećanja kamatama. Ako se i one ukalkulišu, tada ukupna dugovanja iznose oko 250 miliona maraka, što je praktično iznos godišnjeg budžeta", kazao je Prša za "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, u takvim okolnostima vrlo je teško kreirati budžet, čiji je nacrt u iznosu od 244 miliona maraka tek utvrđen i predstoji njegovo usvajanje. "Ovogodišnji budžet će biti sanacioni i vodili smo se time da se ne može trošiti više nego što se zarađuje. Predstoje nam bolne reforme u javnom sektoru kako bismo smanjili troškove i budžetsko poslovanje sveli u stvarne okvire, jer imamo pad ekonomskih aktivnosti, a time i realnih prihoda", kazao je Prša.

On je dodao da se Unsko-sanski kanton nalazi u nezavidnoj situaciji i zbog promjene u načinu raspodjele prihoda s državnog nivoa. Ova sredstva su u protekle dvije godine umanjena za oko pet miliona maraka zbog odlaska velikog broja građana van zemlje.

"Osnovni kriterijum za raspodjelu tih sredstava je upravo broj stanovnika. S obzirom na to da se on rapidno smanjuje, mi smo zbog toga uskraćeni za značajna sredstva", kazao je Prša.

On je dodao kako su vlasti u ovom kantonu istovremeno suočene s brojnim zahtjevima budžetskih korisnika koji žele povećanje primanja i prijete štrajkovima ukoliko se ne ostvare njihovi zahtjevi.

Premijer USK Mustafa Ružnić kaže kako su i pored teške finansijske situacije u budžetu ove godine planirali značajnija sredstva za poticaj privredi i poljoprivredi. "Moramo shvatiti da samo stimulisanjem i razvojem privrednih aktivnosti, te privlačenjem stranih investicija možemo pronaći izlaz iz sadašnje situacije", kazao je Ružnić.