Duži čas traži spajanje razreda

BANJALUKA, TREBINJE - Ukoliko dođe do produživanja trajanja časova u osnovnim i srednjim školama u RS, moraće da dođe do spajanja grupa u jedan razred, kazali su direktori ovih obrazovnih ustanova.

Naime, od početka nove školske godine školski čas traje 20 minuta i učenici u razredima su podijeljeni u grupe od po 15 đaka.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS kazali su da će Republički štab za vanredne situacije razmatrati u petak ukupnu epidemiološku situaciju i mogućnosti za produženje časova u osnovnim i srednjim školama.

"Prema podacima koje smo dobili iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, broj zaraženih učenika u Republici Srpskoj u osnovnim školama je 38, u srednjim 35, a nastavu na daljinu izvode OŠ 'Branko Radičević' Banjaluka i OŠ 'Sveti Sava' Istočno Novo Sarajevo", kazali su iz resornog ministarstva.

Podsjetimo, Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture, nedavno je rekla da se trenutno ne može očekivati da će se trajanje školskog časa vratiti na 45 minuta, ali da je moguće da se produži na 30 ili 35 minuta.

Ljuban Bajić, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola banjalučke regije, kazao je da, ako bi došlo do produživanje časova u školama, moralo bi da dođe do spajanja grupa.

"A ako ne bude spajanja grupa, to bi značilo da će prosvjetni radnici morati da ostaju duže u školama", kazao je Bajić.

Dodao je da su mišljenja prosvjetnih radnika podijeljena što se tiče dužine trajanja časova, te da su neki prosvjetari da se produže, dok drugi opet nisu za to.

"Iako sam ranije, dok je epidemiološka situacija bila bolja, bio za to da se časovi u školama produže, sada je situacija totalno drugačija, budući da generalno imamo povećan broj zaraženih građana", kazao je Bajić.

Dodao je da je ipak možda najbolje da se nastava nastavi na dosadašnji način sa trajenjem časova od 20 minuta, jer, kako kaže, to se pokazalo jako dobro, te u svim srednjim školama u banjalučkoj regiji nije zabilježen veliki broj učenika i nastavnika pozitivnih na virus korona.

Da je produživanje časova mač sa dvije oštice, smatra i Milorad Nadaždin, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola hercegovačke regije, koji kaže da, ukoliko se časovi produže, moraće da dođe do spajanja razreda.

"Jer kada bi došlo do dužih časova, a ostao sadašnji princip rada, odnosno da razredi ostanu podijeljeni u grupe, to bi značilo da bi prosvjetari i učenici morali ostajati u školama do 22 časa da bi se ispoštovale sve epidemiološke mjere", kazao je Nadaždin.