Dva bh. grada "preselila" u Sloveniju

BANJALUKA, BUŽIM - Pošto nisam uspio naći pristojan posao u rodnom gradu, morao sam da se odselim u Sloveniju, a sa sobom sam poveo i suprugu i kćerkicu. Žao mi je što više nisam u zavičaju, ali sam na to bio primoran.

To je za "Nezavisne" ispričao tridesetjednogodišnji Elvir Čaušević iz Bužima, koji trenutno živi i radi u Ljubljani.

"U Sloveniji sam već godinu i četiri mjeseca i zaposlen sam kao varilac. Teško mi pada to što moje dijete raste u tuđini i što u rodni grad dolazimo tek ponekad. Na ovakav korak nikada se ne bih odlučio da nisam morao. Boli me i to što nisam jedini, već sve više mladih ljudi odlazi iz BiH", priča Čaušević, koji je zbog dokumentacije nekoliko puta dolazio u Konzulat Slovenije u Banjaluci, gdje su redovi sve duži.

Da je on u pravu, svjedoče i podaci MUP-a Slovenije, koji pokazuju da je dozvolu za boravak u ovoj zemlji u proteklih deset mjeseci dobilo čak 28.599 državljana BiH, što su, ako ćemo biti slikovitiji, dvije manje bh. opštine. Posao su mnogi već našli.

"Posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH, od početka godine do 31. avgusta u Sloveniji je zaposleno 10.090 naših građana", rekao je za "Nezavisne" Boris Pupić, stručni saradnik za odnose s javnošću, informisanje i izdavaštvo Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Posredovanje se najviše odnosi na nekoliko profesija, a to su vozači (23 odsto), varioci (23 odsto), zidari (sedam odsto), a u manjim procentima ostala zanimanja kao što su elektromonteri, hidromonteri, armirači, fasaderi i slično.

Da je situacija alarmantna, za "Nezavisne" ocjenjuje Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport RS, koji ističe da je u proteklih osam mjeseci iz RS otišlo više od 3.000 profesionalnih vozača u Sloveniju, a odatle u ostale zemlje EU.

"Ja sam svoju firmu preregistrovao iz RS u Sloveniju, a u proteklih godinu i po preregistrovano ih je oko 800 iz BiH. Ako uzmemo u obzir da je svaka prevoznička firma odvela dva, pet, deset do 50 voznih jedinica iz BiH u Sloveniju, lako je zaključiti kakva je situacija", naveo je Grbić.

Zorica Bukinac, ambasador Slovenije u BiH, ističe da je, prema najnovijim podacima kojima raspolažu, interesovanje građana BiH za rad u Sloveniji u porastu.

"U poređenju podataka za posljednje tri godine može se jasno vidjeti porast broja zaposlenih ljudi iz BiH u Sloveniji", ističe Bukinac za "Nezavisne".

Prema njenim riječima, od januara do septembra ove godine za zaposlenje u Sloveniji izdato je 11.506 radnih dozvola za osobe iz BiH. Od toga se u tek nešto više od hiljadu slučajeva radilo o produžavanju već izdate radne dozvole, a u čak 10.136 slučajeva dozvola je izdata prvi put.

NAJTRAŽENIJA ZANIMANJA