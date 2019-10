Dva migranta zaražena malarijom, pod šatorima najviše šuge

​BIHAĆ - Zdravstveno-higijenska situacija s migrantima sve se više komplikuje zbog njihovog neprestanog priliva na ove prostore i ograničenih zdravstvenih kapaciteta na području Unsko-sanskog kantona, a čak su i dva migranta oboljela od malarije.

Među migrantima su do sada registrovane i osobe oboljele od side, hepatitisa B i C, tuberkuloze, svraba i ušljivosti, a ministrica zdravstva u Vladi USK Nermina Ćemalović rekla je kako su dva migranta, koja borave u prihvatnom centru "Miral" u Velikoj Kladuši zaražena malarijom. To je zarazna bolest crvenih krvnih stanica, uzrokovana parazitima iz roda Plasmodium, a inače se javlja u tropskim krajevima.

Prema njenim riječima, velika opasnost od zaraženih migranata prijeti lokalnom stanovništvu, naročito zbog toga što oni, čim se malo oporave, bježe iz zdravstvenih ustanova.

Slučajeve malarije potvrdila je i direktorica Doma zdravlja u Velikoj Kladuši Evresa Okanović, koja je istakla da su zdravstveni radnici u ovom gradu u izuzetno teškoj situaciji.

"Ministarstvo zdravstva USK nam pokušava pomoći, ali imamo veliko nerazumijevanje lokalne zajednice i policije. Mi imamo jedan tim koji pruža zdravstvenu zaštitu u 'Miralu', u kojem se nalazi više od hiljadu migranata. Taj tim ide tri puta sedmično po četiri sata i omogućavaju kakvu-takvu zdravstvenu zaštitu, ali problem je što migranti koji su van centra i spavaju po livadama, šumama i tuđim kućama nemaju adekvatnu zaštitu", kaže Okanovićeva.

Od zaraznih bolesti među migrantima je najprisutniji skabijus (šuga) i prema evidenciji Zavoda za javno zdravstvo USK, do sada je zabilježeno 2.180 osoba zaraženih tom bolešću.

Direktorica ove ustanove Jasmina Cepić kaže kako je situacija zabrinjavajuća, ali tvrdi da još nema elemenata za proglašenje eventualne epidemije.

"Mogućnost prenosa skabijusa je velika ako ste u kontaktu sa zaraženom osobom. Posebno je kritično u kolektivnim smještajima, kao što su aktuelni migrantski centri, gdje ljudi koriste zajedničke stvari, odjeću, posteljinu i slično", kaže Cepićeva.

Trenutno, najkritičnija situacija je u prihvatnom centru "Vučjak", gdje je prisutna najveća fluktuacija migranata i tamo je evidentirano više od 10 posto migranata koji su zaraženi skabijusom. Kako bi se spriječilo da ovu zaraznu bolest prenose na druge, oni su smješteni u posebne šatore koji služe kao karantin.