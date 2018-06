Dva presretača na putevima Srpske od jeseni

BANJALUKA - Brza policijska vozila bez oznaka na jesen bi trebalo da “love” nesavjesne vozače na putevima širom Srpske, jer je u toku nabavka dva presretača.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova RS potvrdili su da je u toku nabavka uređaja za automatsko mjerenje brzine kretanja automobila koji se ugrađuju u neobilježena službena vozila.

“Namjena ove opreme je evidentiranje i sankcionisanje saobraćajnih prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, kao i preventivno djelovanje na svijest vozača. Riječ je o automatskim uređajima, bez mogućnosti uticaja policijskih službenika na njihov rad“ istakli su u MUP-u.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS Milija Radović je rekao da je tender otvoren do 9. jula, te da je vrijednost dva presretača bez PDV-a 160.000 maraka.

“Novac je obezbijeđen iz posebnog fonda u koji se uplaćuje jedan odsto od obaveznog osiguranja vozila u saobraćaju. Uz saglasnost Vlade RS raspisan je postupak javne nabavke”, rekao je Radović i dodao da su mnogi već preuzeli tendersku dokumentaciju, te da očekuje da će uskoro stići i prve ponude. Radović je kazao da je obaveza agencije da nabavi dva uređaja, dok će vozila obezbijediti MUP Srpske.

“Osim što će mjeriti brzinu kretanja vozila, prepoznavaće registarske tablice vozila i tako utvrditi da li je registrovano, da li je prošlo kroz crveno svjetlo na semaforu i da li je bilo preticanja na punoj liniji”, pojasnio je Radović i dodao da je ovo prvi put da Srpska nabavlja presretače. On smatra da će vozači, znajući da ih na drumovima “lovi” presretač, biti mnogo oprezniji.

“To vozilo neće biti uočljivo za druge učesnike u saobraćaju i vozači neće znati gdje se nalaze, pa će sigurno više poštovati saobraćajne propise”, rekao je Radović.

Istakao je da je prema tenderskoj dokumentaciji rok isporuke 90 dana, te da će ako sve prođe kako treba, već u oktobru presretači krstariti drumovima.

Brzim policijskim vozilima bez oznaka, koji nesavjesne vozače zaustavljaju svijetlećim signalom “pratite nas”, mogu se pohvaliti tri kantona u FBiH, kao i zemlje u regionu. Hrvatska je prije nekoliko dana nabavila 20 presretača, a na putevima Srbije osim automobila patroliraju i motociklisti presretači.

Autoputevi

Milija Radović je rekao da je veoma teško kontrolisati brzinu na autoputevima.

“Koliko znam do sada takve kontrole nisu ni rađene, jer je na autoputu ograničenje 130 kilometara na čas. S obzirom na to da Srpska svakim danom dobija nove kilometre autoputa, vjerujem da će presretači posebno biti korišćeni na tim dionicama”, dodao je on.

(Glas Srpske)