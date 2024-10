Dva prijatelja doniraju 40 vozila za pogođene u poplavama u BiH

JABLANICA - Prijatelji i humanitarci, Hajriz Brčvak, privrednik porijeklom iz Sandžaka i Mostarac Admir Rahimić, doniraju 40 vozila za ljude pogođene poplavama u BiH, a vrijednost donacije je veća od milion KM.

U pitanju su vozila tojota, a u toku su procedure koje je potrebno završiti prije nego što budu dostavljena u BiH, što podrazumijeva plaćanje carine i PDV-a u iznosu od oko 400.000 KM. Tek nakon toga se vozilo može registrovati kod nadležnog MUP-a.

Rahimić je za agenciju Anadolija govorio o ovom humanom činu dvojice humanitaraca koji žive u inostranstvu, a sarađuju godinama.

"Trenutno smo u procedurama. Auta će biti kupljena u Njemačkoj, dostaviće se u BiH. Radi se o 40 automobila. Koliko znam, još se radi na procedurama da nas se oslobodi PDV-a i carine. Nadam se da će to tako i biti. Ukoliko nas ne bi oslobodili plaćanja, onda bi morali dodatno uplatiti još 35 odsto sredstava", izjavio je Rahimić.

Izrazio je nadu da će ta procedura biti pozitivno okončana po njih.

"Hajriz i ja se družimo dugo godina. Nakon poplava nazvao me i pitao šta da radimo nas dvojica, da imamo veliku odgovornost prema društvu. Ja sam i prije, preko 'Veleža', učestvovao u nekoj akciji da se pomogne tom narodu. Prvenstveno smo razgovarali o tome da izgradimo neke kuće ili zgradu. Međutim, saznali smo da će kuće biti donirane od strane države. Tada smo došli na ideju da kupimo vozila. Mislim da je to nešto što će pomoći tim ljudima da prevaziđu ovu tešku situaciju", pojasnio je Rahimić.

Pomoć će, kako je kazao, biti distribuisana uz pomoć Udruženja Pomozi.ba.

"Elvir Karalić nam je ustupio tu mogućnost da idemo preko njega. Zahvaljujemo mu se na tome. To nam je puno olakšalo cijelu ovu situaciju, posebno kada je riječ o procedurama jer nismo upoznati kako se to radi, kada se uvozi pomoć iz inostranstva. On i njegova ekipa su nam u tome puno olakšali", istakao je Rahimić.

Vozila će biti dostavljena stanovništvu Konjica i Jablanice koji su u poplavama izgubili kuće, auta.

"Zasad je planirano da dostavimo za 40 porodica na tom području, jer su oni najviše pogođeni poplavama. Voljeli bismo da možemo svima pomoći nekako", dodao je Rahimić.

