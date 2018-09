"Dva su točka dovoljna": Na biciklijadi u Banjaluci preko 350 učesnika

BANJALUKA - Na biciklijadi "Dva su točka dovoljna" održanoj danas u Banjaluci povodom Svjetskog dana bez automobila učestvovalo je preko 350 biciklista.

Organizatori 17. biciklijade su bili EU Info Centar, u partnerstvu s Centrom za životnu sredinu, a ovom manifestacijom završena je Evropska sedmica mobilnosti.

"Ova manifestacija održava se u 2.000 gradova, 40 zemalja, a najveća važnost je za razvijanje svijesti o mobilnosti, prelasku iz automobila na bicikl, pješačenje ili korištenje javnog transporta. Što manje automobila, što manje smoga da očuvamo prirodu i naše gradove, to radimo sve za nas", izjavila je za AA Aleksandra Varner iz Kancelarije delegacije Evropske unije u Banjaluci.

Dodala je da su organzatori prezadovoljni, jer ih je vrijeme poslužilo i što je mnogo mladih učestvovalo u biciklijadi.

"Oblaci su malo obeshrabrili građane, ali ono što je najbitnije to je da je svakog dana sve više biciklista na ulici. To je suština i vjerujem da će Banjaluka za dvije do tri godine biti jedan od pozitivnih primjera za cijelu regiju", rekao je Tihomir Dakić iz Centra za životnu sredinu.

Prema njegovim riječima, u proteklih 17. godina, od kako se održavaju biciklijade u gradu na Vrbasu, pomaci su primjećeni u nekoliko prethodnih godina u svijesti građana šta to znači urbana mobilnost, te u kom pravcu treba razvijati saobraćaj u gradovima.

"U većini bh. gradova nedostaje shvatanje da je bicikl prevozno sredstvo budućnosti", rekao je Dakić.