Dva vozača iz BiH spasila život Njemici

BANJALUKA, DAMSTAT - Dok su svi koji su se u trenutku saobraćajnog udesa zatekli na autoputu A81 od Frankfurta prema Helburnu bježali od smrskanog auta koji je zahvatao plamen, dvojica mladih vozača iz Bosne i Hercegovine istrčali su iz autobusa koji su vozili i spasili jedan život.

Na tom putu jedan auto, koji je vozila djevojka, sudario se s kamionom i nastao je haos.

"Kolona je bila ogromna. Svi Nijemci koji su se tu našli bježali su od auta, samo smo nas dvojica trčali prema njemu. Uzeli smo aparate za gašenje požara jer je auto već počeo da gori. Pokušali smo i djevojku vozača da izvučemo, ali nismo uspjeli jer je sva plastika od auta bila na njenim nogama", priča za "Nezavisne" Halil Durić (33) iz Živinica, inače otac dvoje maloljetne djece.

Njegov kolega Osman Jajić (33), koji je u trenutku udesa vozio autobus, iz smrskanog auta je golim rukama iščupao akumulator. Njih dvojica su vozači prevoznika "Halilović" kompanije i tada su se našli na njemačkom drumu.

"Ja sam u retrovizoru čak vidio da ta djevojka gubi kontrolu nad autom. Sa moje desne strane u tom trenutku je bio šleper koji je bio natovaren otrovnim hemikalijama. Prvo ju je bacilo na ogradu, nakon čega je prošla između dva auta, promašila naš autobus i zabila se u kamion. Ja znam da sam otkinuo akumulator rukama iz njenog auta, ali i policija me pitala i nisam im znao reći gdje je taj akumulator, uopšte ne znam gdje je on na kraju završio, valjda od onog šoka, šta li", rekao je Jajić.

Njemica, koja je, kažu, njihovih godina i da se zove Rebeka, u udesu je teško povrijeđena, ali su je spasili da ne izgori u autu. Čuli su da su joj noge amputirane.

Jajić i Durić kažu da su poslije gašenja auta i bezuspješnog pokušaja da izvuku iz olupine Rebeku pokrili je dekom i davali joj vode.

"Neko vrijeme je ona bila svjesna svega, nije mogla da pomjera ništa osim glave, ali je pričala. Jedna djevojka koja je bila u našem autobusu ju je održavala budnom, tada je i rekla da ne osjeća više noge. Ona bi sigurno izgorjela jer dok su došli policajci i vatrogasci prošlo je deset-petnaest minuta", kazao je Durić.

On je istakao da je ponosan na to šta su njegov kolega i on uradili, a da su čestitke dobili od porodice, prijatelja, kolega i načelnika njemačke policije.

Da je potpuno tačna ona izreka - jednom heroj, uvijek heroj, potvrđuje i činjenica da je Jajić još dva puta spasavao ljude od smrti na drumu.

"Jedanput sam čovjeka za mjesec dana dva puta spasio. Pođem za Kalesiju i u trenutku vidim oblak dima, izađem iz krivine, a tamo direktan sudar, dođem do auta i izvučem čovjeka. Prošlo jedno 15 dana ispred mene na znak 'stop' prođe auto, nakon čega se u njega zabi drugo. Opet izađem iz auta i gledam čovjeka, vidim ovaj što sam ga izvukao već jednom iz auta. Fiksatori na nogama još od prošlog udesa. Ma, ja sam ti izgleda magnet za takve situacije", govori Jajić.

Jednom je izvukao djevojčicu iz auta koji je sletio u rijeku Krivaju, ali tom prilikom majka djevojčice je nažalost stradala.