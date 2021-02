ENDAVA od sada i u Bosni i Hercegovini

ENDAVA, jedna od vodećih tehnološko-uslužnih kompanija nove generacije, od druge polovine 2020. godine zvanično je prisutna i u Bosni i Hercegovini, kupovinom "Comtrade Digital Services" (CDS). Kroz uvođenje digitalnih rješenja, automatizaciju procesa i agilne transformacije, kompanija ENDAVA pomaže svojim klijentima da budu više angažovani, odgovorni i efikasni, podržavajući ih od ideje do realizacije.

"Comtrade Digital Services", sa svojim sjedištem u Dablinu, Irska, i razvojnim centrima u Adriatic regionu, prepoznatljiva je IT kompanija koja pruža usluge strateškog softverskog inženjeringa i nudi inovativna tehnološka rješenja u industrijama poput finansija, logistike, putovanja, energetike, medicine, vještačke inteligencije i brojnih drugih. Svojim klijentima širom Evrope i Amerike CDS pomaže da reinventiraju svoje biznis modele putem korištenja najnovije tehnologije, kako bi se uspješno nosili s poslovnim izazovima današnjice, a naročito digitalne transformacije.

Poslovna strategija obje kompanije, zasnovana na izvrsnom osoblju, efikasnom povezivanju ljudi, razvoju organizacione kulture i najsavremenijim tehnologijama, dala je važan doprinos uspješnom spajanju.

Akvizicijom CDS-a, ENDAVA se pozicionirala kao vodeća tehnološka kompanija u regiji. S preko 7.000 zaposlenih u sjedištima kompanije u Sjevernoj Americi i Zapadnoj Evropi, kao i razvojnim centrima u Rumuniji, Moldaviji, Sloveniji, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Bugarskoj, Argentini, Urugvaju, Venecueli, Kolumbiji, u poslovnu kartu Endave sada ulazi i Bosna i Hercegovina, s kancelarijama u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru.

Obje kompanije se nadaju da će ovo "udruženje snaga" Endave i CDS-a imati obostrane pozitivne efekte i da će ojačati svoje prisustvo u jugoistočnoj Evropi, na novim lokacijama i sa dodatnim timovima koji će doprinijeti kreiranju novih interakcija između ljudi i tehnologija. Znatno će se poboljšati karijerne prilike za postojeće zaposlene, a isto tako će doći do velike ekspanzije i otvaranja novih pozicija, kako obje kompanije trenutno imaju preko 80 otvorenih radnih mjesta u regionu i planiraju da dalje šire svoje timove.

"Profesionalnost naših timova i njihova posvećenost da uvijek nude najbolju uslugu omogućili su nam da budemo pored naših klijenata kroz ovogodišnji težak ekonomski kontekst. Bili smo dobro pripremljeni da brzo reagujemo i pomognemo našim kupcima da se prilagode novom okruženju. Naša ponuda usredotočena na digitalizaciju, automatizaciju i agilnost, i veliki broj klijenata koji posluju u mnogim industrijama i pokrivaju mnoge tehnologije, omogućavaju nam da pružimo raznolike mogućnosti našim kandidatima", izjavio je Remi Savu, Delivery Unit Manager, u Beogradu.

Klijenti CDS-a i Endave su neke od najprestižnijih svjetskih kompanija iz različitih oblasti poslovanja, poput Addiko Bank, Avira, Banca Transilvania, BBC, Consensys, Paysafe, Plantronics, Rakuten Kobo, Razorpay, Stem itd. Klijenti dolaze iz brojnih industrija, dok zaposleni imaju mogućnost da rade u mnogim tehnologijama: IT industrija (Java, Spring, Microservices, C++, JavaScript, React.js, Node.js, Angular, AWS, Azure, Python, Django), Bankarstvo i finansije (NET, NET Core, MS SQL Server, RabbitMQ, BitBucket, Jenkins, Octopus Deploy, JIRA, Contfluence), Transport i logistika (Java, Spring, Microservices, Cassandra, Kafka, VueJS, Selenium, Cucumber), Marketing (Android, IOS, AWS), Telekomunikacije (C++, Java, Python, SQL).

Dakle, pored ulaganja u dugoročne odnose s klijentima, ENDAVA je prepoznala značaj ulaganja i u svoje zaposlene i njihove karijere i tako se istakla kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca za najkvalitetnije i najtalentovanije softverske inženjere u zemljama u kojima posluje. Među tim zemljama sada je i Bosna i Hercegovina, gdje se mladim inženjerima otvara širok spektar mogućnosti razvoja karijere kroz rad s kolegama iz regiona kao i iz cijeloga svijeta gdje je prisutna ENDAVA.

"Povezivanje CDS-a s kompanijom ENDAVA predstavlja istinsku sinergiju razmjene znanja i kompetencija, koja će našim postojećim i budućim klijentima donijeti nova pozitivna iskustva na putu od ideje do razvoja i implementacije proizvoda, platformi i poslovnih rješenja. Vjerujem da će povezivanje s Endavom otvoriti širok spektar mogućnosti za nas i naše klijente", izjavio je Haris Čečo, Executive Director of Business, Sarajevo.

"ENDAVA osigurava brz profesionalni razvoj kroz tri povezane cjeline: profesionalno mentorisanje kroz interne grupe fokusirane na specifične discipline poput softverske arhitekture, rad na razvojnim projektima za neke od najvećih svjetskih organizacija i mentorisanje 'soft skills'. Ovakva organizacija mladim, ali i iskusnim inženjerima obezbjeđuje pravi balans između brzog prenošenja znanja od iskusnih kolega i sopstvenog sticanja iskustva. Spajanje sa Endavom našim inženjerima i onima koji će to tek postati, otvara nove mogućnosti za brz razvoj profesionalne karijere u svim disciplinama razvoja softvera, bilo da se radi o početnicima ili o profesionalcima koji žele da razviju karijeru u novom smjeru", izjavio je Milan Bundalo, Senior Product Manager, Banjaluka.

ENDAVA nastoji da na svakoj lokaciji gdje posluje, bude "najpoželjniji poslodavac" za najbolje inženjere.