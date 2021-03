EU neće obustaviti vakcine Balkanu

BANJALUKA - Evropska unija neće obustaviti snabdijevanje zapadnog Balkana vakcinama, rečeno je "Nezavisnim" iz Evropske komisije.

Kako nam je potvrdila Ana Pisonero Hernandez, službenica za odnose s javnošću Evropske komisije, EU je otpočetka podržavala multilateralni pristup kada se radi o vakcinama.

"To je razlog što smo jedan od najvećih kontributora mehanizmu Kovaks sa 2,2 milijarde evra, koji obuhvata EU i zemlje članice. Mi pozdravljamo to što je došlo do prvih isporuka koje uključuju BiH i Albaniju", rekla je ona za "Nezavisne".

Kako je dodala, razgovori sa zemljama članicama i proizvođačima se vode o tome kako preusmjeriti dio doza koje je EU osigurala putem ugovora o prethodnoj kupovini, zbog čega u ovom trenutku, kako je objasnila, nije moguće ulaziti u detalje.

O vakcinama za zapadni Balkan, ali i o izvještajima o napretku zemalja zapadnog Balkana, u četvrtak se raspravljalo i u Evropskom parlamentu. Oliver Varhelji, komesar za proširenje, podsjetio je da je prije godinu dana odobren paket pomoći za region od 3,3 milijarde evra, te nakon toga i dodatnih devet milijardi evra u paketu za ekonomski oporavak.

"U čitav niz inicijativa smo uključili i zapadni Balkan, koje su inače rezervisane samo za zemlje članice, čime ih već na neki način tretiramo kao buduće članice. Ovo je u skladu sa snažnom posvećenošću Komisije prema zapadnom Balkanu. Region je za nas prioritet, a njegova budućnost je u EU", rekao je Varhelji.

On je ustvrdio da je EU fokusirana da region dobije vakcine što je prije moguće, ali da se to pokazalo težim nego što su se nadali.

Josip Brkić, zamjenik ministra spoljnih poslova BiH, o vakcinama za BiH razgovarao je s Enrikeom Morom, zamjenikom generalnog sekretara Evropske službe za spoljne poslove. Mora je istakao da je EU sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom pokrenula regionalni projekat vrijedan više od sedam miliona evra za podršku bezbjednom i efikasnom vakcinisanju populacije širom zapadnog Balkana.

Podsjećamo, prva pošiljka Pfizerovih vakcina od ukupno 23.400 doza i 26.400 doza vakcina Astra Zeneke u četvrtak je stigla na Aerodrom Sarajevo iz Kovaks programa. Johan Zatler, šef Kancelarije EU u BiH, rekao je da je to dobar dan za sve građane BiH. Do sada su u BiH stigle i vakcine iz Rusije Sputnjik V, iz Srbije koje je ova zemlja pribavila od Astra Zeneke, a najavljen je i dolazak kineske vakcine iz Kine i Turske.

O tome je u petak govorio i Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, komentarišući obećanja u FBiH da će uspjeti doći do velike količine vakcina.

"Rekao sam javno znajući kako idu procedure da se to neće desiti tako kako oni misle, i nije se desilo. Volio bih da oni mogu da dobiju svaki dan milion vakcina. Ja nisam protiv toga. Ali isto tako ti spekulanti koji misle nešto na brzinu treba da znaju da to ne ide tako. Znam kako smo mi teško došli do toga. Mi smo potpisali ugovor za 1,1 milion i jedva uspijevamo dobiti 30.000-40.000. Do utorka bi moglo da dođe. Svako ko kaže da može donijeti - neka donese ako može", rekao je Dodik. Dodao je da ako ga u FBiH zamole da će on pokušati svojim vezama da dođe do vakcine, ali da ne može obećati da će se to tako i desiti.