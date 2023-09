Egić: Pravo na borački dodatak moguće već od 1. oktobra

BANJALUKA - Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić izjavio je da će u Srpskoj već od 1. oktobra biti moguće ostvariti pravo na borački dodatak.

"Svi bivši borci Vojske Republike Srpske, bez obzira na kategoriju, već od 1. oktobra ove godine, nakon što podnesu zahtjev, uz uslov da su bili u zoni borbenih dejstava, moći će ostvariti pravo na dobijanje jedinstvenog mjesečnog boračkog dodatka", rekao je Egić za "Glas Srpske".

On je pojasnio da pravo na ovaj dodatak imaju svi borci od prve do sedme kategorije, podsjetivši da su ga do sada dobijali samo oni koji su imali više od 60 godina, ali je to promijenjeno i starosna granica je spuštena na 45 godina.

"Uzimaće se u obzir broj mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava te množiti sa 2,2, odnosno tri KM. Oni koji, recimo, sada podnesu zahtjev, već od 1. oktobra, pa do kraja ove godine, ostvariće pravo na dobijanje mjesečnog boračkog dodatka po koeficijentu 2,2, a nakon toga tri marke", pojasnio je Egić za

Egić je naveo da bi ovim dodatkom, prema procjenama, moglo biti obuhvaćeno oko 190.000 ljudi od prve do sedme kategorije, napomenuvši da oni koji možda imaju određen broj mjeseci učešća u ratu, a nisu bili u zoni borbenih dejstava, neće moći ostvariti ovo pravo.

Kada je u pitanju sama procedura, Egić je dodao da je neophodno popuniti zahtjev i zajedno sa kopijom lične karte i tekućeg računa predati na mjestima na kojima će biti vršen njihov prijem.

Rok za podnošenje zahtjeva ne postoji, a Egić je napomenuo da ljudi treba da znaju da, kada ovaj zahtjev podnesu, već narednog mjeseca mogu to pravo ostvariti.

On je objasnio i da nije bio za ovaj prijedlog Boračke organizacije jer je smatrao da se 150 miliona KM, koliko će se na godišnjem nivou izdvajati za isplatu ovog mjesečnog boračkog dodatka, moglo bolje upotrijebiti, za stambeno zbrinjavanje ili pomoć najugroženijim boračkim porodicama, te smatra da je čitava priča u vezi sa borcima jako razvodnjena.

Povodom najave protesta predstavnika pet granskih sindikata, koji predstavljaju radnike u javnoj upravi, za 29. septembar, jer tvrde da Vlada nije ispoštovala potpisani sporazum od polovine prošle godine, Egić kaže da izlazak na ulicu nije opravdan jer smatra da je Vlada ispunila sve ono što je u prethodnom periodu bilo dogovoreno i potpisano.

Egić očekuje i da će biti mnogo problema i žučnih rasprava u vezi sa iznosom najniže plate u Srpskoj za iduću godinu, o čemu bi do kraja godine trebalo da počnu pregovori.

"To je teška tema. Vlada Republike Srpske i predstavnici sindikata su pripremili radne timove koji bi trebalo da otpočnu razgovore na ovu temu. Unija poslodavaca, međutim, nešto odugovlači s tim. Nisu pokazali baš neku volju da se o ovome pregovora i dogovara", rekao je Egić.

On je dodao da Vlada insistira da se naprave opšti kolektivni ugovori, dok oni imaju mišljenje kako bi o tome trebalo pregovarati pojedinačno, po granama privrede.

Egić smatra i da zahtjevi domaćih poslodavaca da se povećaju kvote za "uvoz radnika" nije rješenje, te da je, kako bi se spriječio ili smanjio odlazak radnika, neophodno da se povećaju plate u realnom sektoru jer se u današnjim okolnostimane može raditi za samo 700 ili 800 KM.

"Vlada je u prethodnom periodu uradila mnogo kako bi pomogla domaćim preduzećima i stimulisala rast plata. Mislim da poslodavci sada moraju pokazati više patriotizma i socijalne solidarnosti", rekao je Egić.