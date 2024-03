Elektronski upis đaka u prvi razred: Mane i prednosti

DOBOJ - Sve više roditelja koristi aplikaciju za elektronski upis učenika u prvi razred, ali i dalje pojedine mame i tate žale za vremenima kada su svoje mališane vodili za ruku i pokazali im ustanovu gdje će naučiti slova i brojeve.

"Postoji uvijek jedan broj roditelja koji nije za taj elektronski sistem upisa, da li malo zaziru od sistema, od elektronike, ili šta je u pitanju, to mi ne znamo. Jednostavno ne žele da budu evidentirani, mada mislim da ne razumiju taj momenat da djeca svakako moraju u određeno vrijeme biti evidentirana zbog elektronskog dnevnika i današnjeg sistema, tako da oni to ne mogu izbjeći, ali evo bar privremeno ne žele. Mislim da pojedini roditelji prosto žale za onim starim sistemom kada su dolazili na taj dan upisa sa djetetom u školu, pa da dijete vidi i školu i da se na neki način pomalo pripremi za sve to, a ovako elektronski kod kuće djeca nemaju uvid u to, pa možda je i to jedan od razloga", smatra Branka Kondić, direktorka Osnovne škole "Sveti Sava" u Doboju.

Neki roditelji pak žele da svoje dijete upišu elektronski, ali nisu vični da moderne tehnologije iskoriste u tu svrhu.

"Ima, uvijek ima takvih slučajeva, ali im je omogućeno da dođu direktno u školu, pa da im mi pomognemo preko te platforme jer ima i needukovanih roditelja, koji nisu još savladali te današnje tehnologije, a isto tako omogućen je i upis kao što je to nekada bilo... Nisu upućeni na koji način, a u stvari ništa nije komplikovano, samo četiri koraka u koja treba da se unesu osnovni podaci za upis učenika. Mislim da nema roditelja koji baš ne žele, nego naše upisno područje je ruralno, oni ne znaju naći tu platformu, ni aplikaciju da izvrše upis preko nje, a svima je lakše da utipkaju", rekla je Sanja Ilić, direktorka Osnovne škole "Dositej Obradović".

Samo jedna osoba u školi ima šifru, odnosno pristup podacima o njihovoj djeci, poručuje Ljubiša Blagojević, direktor Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić", te apeluje na roditelje da imaju povjerenja.

"Onaj zadnji korak kada treba da daju saglasnost za preuzimanje digitalnog seta podataka, tu roditelji i koji elektronski podnesu prijavu za upis djeteta, nešto još nemaju povjerenja da daju saglasnost da mi možemo preuzeti digitalni set podataka direktno iz MUP-a i iz Matičnog ureda, i onda moraju oni to da donesu, pa onda radnik koji je zadužen za te poslove mora to sve da unese ponovo i ti opet podaci dođu na isto mjesto gdje bi bili i da smo mi to samo jednim klikom preuzeli", kaže Blagojević.

Kada je desetogodišnju kćerku svojevremeno upisivao u prvi razred, Slobodan Čakarević je morao da stoji u redovima kako bi prikupio sve potrebne dokumente, zbog čega je prošle godine odlučio da sina upiše elektronski.

"Što se tiče nas roditelja, to je nama smanjilo obaveze, znači hodanje za rodni list, uvjerenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, odlazak u školu. Sa prvim djetetom to je bilo, hajdemo reći, malo komplikovanije, morali smo sve to da vadimo, gužve su bile. E, sada, elektronski upis na jedan način je dobra stvar, na drugi način je loša, samim tim što djeca nemaju taj osjećaj dolaska u školu prvi put, na upis", naveo je Čakarević.

Korist od elektronskog upisa osim roditelja i škole imaju i matični uredi.

"Mi kao jedinica lokalne samouprave nismo više u obavezi da štampamo školama evidenciju djece dorasle za upis u prvi razred, kako je to do sada bilo uobičajeno, jer znate da je kod nas u Doboju bolnica regionalna i da se kod nas rađaju bebe iz svih okolnih opština, tako da smo mi svake godine dostavljali sve spiskove djece koja su dorasla za upis. Ovim putem apelujem na roditelje da daju saglasnost za digitalno preuzimanje podataka jer će time olakšati rad školama, a uštedjeće sebi i vrijeme i finansije", kazala je Slavica Lazarević, šef Odsjeka u Odjeljenju za opštu upravu u Gradskoj upravi Doboj.

